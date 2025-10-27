產業競爭力輔導團啟動 賴總統：估兩年輔導逾14萬企業轉型

賴清德總統27日下午出席「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎頒獎典禮」。他提到，經濟部於本月啟動「產業競爭力輔導團」，這是「韌性特別預算案」通過後的重要措施，預計兩年內輔導超過14萬家次企業，帶動產業全面轉型。

包括總統府國策顧問林見松、林凱民、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長何晉滄、勞動部次長陳明仁、全國中小企業總會理事長李育家、世界台灣商會聯合總會總會長熊強生等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，中小企業是台灣經濟的骨幹、社會安定的磐石。回顧台灣的發展經歷，正是一個個懷抱夢想、勇敢創新的中小企業，促進經濟成長、創造無數就業機會的故事，因為中小企業的努力，台灣越來越繁榮。

賴總統提倒，也因為台商朋友的努力，讓台灣持續走向世界。特別感謝全國中小企業總會多年來孜孜不倦推動中小企業發展，作為國家與中小企業之間的橋梁。

賴總統指出，本屆「國家磐石獎」得主涵蓋智慧農業、保健食品、金屬製品、電子零組件與半導體設備，展現智慧化整合的能力；而「海外台商磐石獎」得主則從航太、醫療、建築到金融領域，展現全球布局的能量。

他表示，所有得獎者的故事除了是台灣韌性最真實的見證，更讓世界看到台灣的創新與實力，再次感謝大家為這片土地的打拚和貢獻。

針對美國關稅政策，賴總統強調，政府會秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全四大原則，持續爭取最好條件，不僅希望平衡台美貿易逆差，也可以促進台美經貿合作，希望暫行稅率20%再調降、不疊加，也將爭取《232條款》相關稅率獲得最惠國待遇，希望後續盡速能夠有具體的成果。

賴總統說，政府推動930億元「關稅影響支持方案」，今年初「中小微企業多元振興發展計畫」也正式啟動，共投入116億元，以「數位轉型、淨零轉型、通路發展」三大策略，搭配培訓補助、普惠金融貸款、租稅優惠以及信保機制等措施，協助企業強化經營體質，提升國際競爭力。

賴總統指出，經濟部於本月啟動「產業競爭力輔導團」，這是「韌性特別預算案」通過後的重要措施，整合跨部會、法人與公協會資源，打造「一條龍服務流程」，預計兩年內輔導超過14萬家次企業，讓企業「資金不中斷、訂單不中斷、人才與技術持續升級」，帶動產業全面轉型。

賴總統提到，在AI數位轉型方面，政府了解中小企業有許多擔憂，將主動深入各地訪視、診斷企業需求，補助企業購買AI軟硬體、開設員工AI課程，讓智慧科技成為產業升級的引擎。

他指出，這些努力都是為了同一個目標，就是要讓台灣產業在國際挑戰中更具韌性，並在變局中找到新動能。政府會繼續打造穩定、前瞻、友善的投資環境，陪伴企業從「振興」走向「創新」，從「韌性」邁向「永續」。