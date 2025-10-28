工時不足勞工 連三升

主計總處昨（27）日公布9月失業率3.38％，月減0.07個百分點，寫25年來同期最低，對等關稅影響仍待觀察。不過「工時不足就業者」續增至12.9萬人，寫今年以來新高，月增8,000人、已連三月上升，顯示部分勞工雖有意願增加工時，但受限於訂單與產能調整。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，工時不足就業者增加與對等關稅衝擊，及全球產能過剩皆有連動影響。關稅是否影響整體就業市場，目前仍在觀察中，若後續台美談判結果有利、稅率條件優於現況，勞動市場可望持續趨穩。

主計總處統計，9月勞動力人數為1,203.7萬人，月減1.9萬人，勞動力參與率降至59.51％；就業人數1,163萬人，較上月減少1.1萬人，其中工業部門減少7,000人，農業部門減少3,000人，服務業減少1,000人。失業人數40.7萬人，月減8,000人；初次尋職失業者減少4,000人，因業務緊縮或歇業、對原工作不滿意而離職者，各減2,000人。

譚文玲表示，整體就業情勢仍屬穩定，但產業別表現分化明顯。服務業表現相對良好，9月就業人數比前一個月微減1,000人，主要反映暑期結束的季節性效應，與去年同月比較則增4.8萬人。

相較之下，製造業受對等關稅與全球產能過剩影響較為顯著，9月就業人數比前一個月減少約4,000人、年減達1.3萬人。

譚文玲指出，這波關稅與供給過剩衝擊，傳統產業首當其衝，站在「海嘯第一排」。全球產能過剩與中國大陸惡性價格競爭，導致台廠在價格競爭上不利、接單受壓抑，如機電、金屬、紡織、塑膠及汽車以外運輸工具等，景氣仍顯疲弱。

譚文玲說，對等關稅確實對勞動市場帶來壓力，但近期觀察勞動部減班休息（俗稱無薪假）人數已趨穩，匯率也出現回穩跡象，加上目前台美談判進入最後階段，據賴清德總統與行政院副院長鄭麗君對外說明，關稅條件可望「不疊加」、甚至低於20％，232關稅部分也積極爭取最惠國待遇，若談判結果如預期，勞動市場有望進一步穩定發展。