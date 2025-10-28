快訊

勞保基金七年輸血5,170億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

根據中央政府總預算報告，勞動部為減緩勞保基金財務壓力，2020至2026年七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元，但財務缺口仍持續擴大。

立法院預算中心建議，應規劃周延財務健全方案，並完備法制作業，以降低政府財政負擔。

截至今年6月底止，預估中央潛藏負債約17.7兆元 ，其中勞保基金13.5兆元，占整體76.49%，為中央政府金額最大的潛在負債項目。

依勞保條例規定，以2024年12月31日為基準日，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付等過去服務應計給付精算現值約14.8兆元，扣除截至今年7月底已提存責任準備1.2兆元，未提存責任準備金額約為13.5兆元。

按勞動部分析，主因該基金2024年底重新精算，投保年資、投保薪資、消費者物價指數及老年年金給付選擇率等均反映近年實際成長情形，再加上實收費率小於平衡費率，保費收入不足給付成本所致。

勞保基金2017至2024年度止保費收入不敷保險給付，已連八年保費收支短絀，由於保險給付不斷擴大，未來財務負擔沉重，2025及2026年度保費收支短絀預算數分別為849億元及1,015億元，預計於2031年用罄。政府自2020年起逐年撥補勞保基金，若加計明年，累計數將達5,170億元。

