撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

勞保潛藏負債達13.5兆元，外界關切勞保財務永續。朝野立委力促政府撥補勞保法制化，掀修法大戰，國民黨立委王鴻薇近日提案修正《勞工保險條例》，明訂撥補入法，另外民進黨立委蔡易餘、王美惠皆有相關提案，但對於勞保財務檢討頻率有不同意見。

另外國民黨立委柯志恩近日則提修法，放寬請領遺屬年金規定。預料後續都將併案審查。

立委提案將撥補勞保入法，行政院長卓榮泰日前備詢時表示，政府負勞保給付最終責任，絕對不會讓勞保倒，且會讓勞保愈來愈好，但基於財務彈性，是否要「固定」撥補，必須再斟酌；勞動部則表示，現行政策，就是由政府負擔勞保財務最終給付責任。

據主計總處統計，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度由2028年延後至2031年。受高齡、少子化及「擔憂破產心理作用」影響，請領勞保人數增加，導致潛藏負債上升，未提存應計負債，也就是「潛藏負債」增加至13.5兆元。

王鴻薇提案指出，韌性條例特別預算案挹注勞保基金100億元，加上公務預算編列的1,200億元，合計明年將撥補勞保基金1,300億元。然而，王鴻薇指出，政府以預算撥補勞保基金並無法源依據，因此提案修正勞保條例，將撥補法制化，條文內容明定：勞保財務由中央政府負最後支付責任，並至少每三年檢討勞保財務。

蔡易餘、王美惠提案也有類似精神，但檢討財務頻率分別為四年、三年。

柯志恩提案關注，現行勞保條例第63條規定，被保險人在保險有效期間死亡時，其配偶、子女、父母、祖父母、受其扶養孫子女或兄弟姊妹，可請領遺屬年金；除非符合「受其扶養」要件，否則其他親屬不得請領。

柯志恩指出，此對未婚、無直系親屬、且生前無被扶養親屬的被保險人而言顯然不利。由於社會結構改變，選擇不婚或不生的勞工日增，為保障單身勞工權益，應促進保險制度公平性。

柯志恩提案修法，刪除「受其扶養」等限制性文字，並增訂「若無第一項規定之法定受益人，得由被保險人生前立遺囑指定」，確保被保險人權益由其信賴對象繼承。