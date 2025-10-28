併三商壽？玉山金未公告 金管會關切

玉山金控上周傳出以每股八點二元，全數換股方式，競標吃下三商美邦人壽，整體收購價值四六七億元，但玉山金至今未公布重大訊息，對媒體報導及市場傳言也未澄清或證實，投資人一頭霧水，並引發金管會、證交所關切。

金管會昨天表示，玉山金是否需要對外公告，需由內部法遵依交易模式與決策，再依循相關法令做自行判斷。據了解，金管會已正請證交所了解中。

昨天是傳出得標後的第一個交易日，三商壽買盤搶進，跳空漲停直到收盤，以七點三九元作收，成交量逾五萬張，排隊買單逾十八萬張，母公司三商投控同步跳空漲停；反觀玉山金股價以卅一點一元開低後，一度跌破卅元關卡，終場收在卅點三元，下跌二點三五元，成交量爆出廿七萬六三一三張，外資單日賣超十一萬一九○○張，高居外資賣超個股第一名。

不過，知情人士說，由於此次已進入最後一輪具約束力的出價，只要確定得標，合約就不易生變，否則會產生違約責任。知情人士表示，全案仍朝向正面發展，只是目前程序尚未完成，預料兩家公司完成相關程序後，就會各自召開董事會通過此案，並舉行記者會說明。

業界指出，換股交易及未來TW-ICS（新一代清償能力制度）衍生的增資需求，對於玉山金壓力並不大，壓力最大的是年底前ＲＢＣ（資本適足率）要達到法定標準百分之兩百所產生的增資承諾，這部分高達三五○億元，恐怕須拿出真金白銀才能符合主管機關需求。