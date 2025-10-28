聽新聞
0:00 / 0:00

大逆轉 皇翔：SOGO敦化館延後改建

聯合報／ 記者藍鈞達朱曼寧林海／台北報導
皇翔建設買下ＳＯＧＯ敦化館後，商場經營原訂今年底收攤啟動改建豪宅，如今改建時程將延後。記者林俊良／攝影
皇翔建設買下ＳＯＧＯ敦化館後，商場經營原訂今年底收攤啟動改建豪宅，如今改建時程將延後。記者林俊良／攝影

皇翔建設買下的「ＳＯＧＯ敦化館」原規畫改建為卅三層豪宅大樓，如今改建時程確定延後，將維持商場經營。皇翔表示，至少會以十年為基本。換言之，十年內該地仍會維持商場模式。此外，皇翔並未打算自行經營百貨，將尋找新的百貨業主進駐。

皇翔建設副總經理游玉華昨說，整個時程確實會往後延，且考量到商家重新裝潢與進駐時間，「出租時間絕對不能太短」。當地仲介分析，該地點是黃金地段，改建豪宅沒問題，然而目前房市比較冷清，且豪宅市場因為中央銀行管控，成交量相當低迷，「可能不是很好賣」。

皇翔在二○二○年底以一三○億元買下台北市大安區ＳＯＧＯ敦化館的房東「仁愛企業」股權，並提出都更改建案。遠東ＳＯＧＯ表示，敦化館目前仍依照原規畫，依約將營業至今年底，屆時館內櫃位將會移至鄰近的ＳＯＧＯ復興館，以及明年第一季開幕的大巨蛋遠東Garden City B區商場棟。

百貨業人士分析，皇翔只是延後開發計畫、不是終止，因此敦化館早晚要拆，且具有競爭力的品牌都已經被ＳＯＧＯ帶去大巨蛋商場，若有新百貨業者要進駐，招商要從零開始，敦化館地段雖好，經營時間畢竟有限，東區百貨競爭又激烈，因此商場業者意願恐怕不高。

房產業者指出，ＳＯＧＯ敦化館位在大安區敦化南路上，基地面積九三八點九六坪，鄰近東區，一旁就是知名的復興實驗高級中學，包括台北市長蔣萬安、富邦集團董事長蔡明忠都是校友；老牌名宅國泰一品、芙蓉大厦也在附近，成交價都在每坪一五○萬元左右，以行情來看，若規畫興建，開價至少二百萬到二五○萬元。

不過，隨著近年房市降溫、高資產族購置豪宅意願下滑，業界認為，不動產冷暖周期至少五到八年，所以延後推案、靜待市況回升，或許是皇翔目前最好的選擇。

百貨 改建案 都更 SOGO

延伸閱讀

9億創投CEO豪宅命案初驗4種毒品 短時間大量混合施用致死？

SOGO敦化館不熄燈！皇翔改建案延後至少10年 續留商場型態

台中大安區與日本水俣市締盟 深化友誼攜手推永續發展

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」限時回歸！全台8間門市限定 加碼極限量「神級夾心貝」只賣5天

相關新聞

建商、銀行縮手 建築貸款餘額連3個月下滑

建商不開工，銀行不放款，房市供給面進入寒冬。中央銀行昨發布九月消費者貸款及建築貸款餘額，其中被形容為「建商推案信心風向球...

工時不足12.9萬人 今年新高

主計總處昨發布最新就業數據，九月失業率降至百分之三點三八，但工時不足的就業人數（俗稱低度就業）增加八千人至十二點九萬人，...

斥資420億元 鴻海建構台灣AI超級算力中心

鴻海昨晚公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於四二○億元的額度內，採購ＡＩ算力雲端業務營...

大逆轉 皇翔：SOGO敦化館延後改建

皇翔建設買下的「ＳＯＧＯ敦化館」原規畫改建為卅三層豪宅大樓，如今改建時程確定延後，將維持商場經營。皇翔表示，至少會以十年...

併三商壽？玉山金未公告 金管會關切

玉山金控上周傳出以每股八點二元，全數換股方式，競標吃下三商美邦人壽，整體收購價值四六七億元，但玉山金至今未公布重大訊息，...

2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展登場 打造淨零新格局

外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟（Green Energy and Sustainabi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。