斥資420億元 鴻海建構台灣AI超級算力中心

鴻海昨晚公告，為擴展雲端算力服務平台，加速集團三大智慧平台發展，董事會通過將於四二○億元的額度內，採購ＡＩ算力雲端業務營業用資訊設備，以建立ＡＩ算力集群暨超算中心。

據了解，這四二○億元內的投資，主要用於鴻海今年六月初於台北國際電腦展時宣布，與輝達合作在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，加速台灣在ＡＩ領域的研發與應用。如今隨著銀彈到位，業界看好將助益鴻海ＡＩ版圖擴張，並強化台灣ＡＩ量能。

輝達執行長黃仁勳表示，攜手鴻海打造「AI Factory」超級算力中心，將是台灣ＡＩ產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，輝達正建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在ＡＩ經濟中的領導地位。

鴻海董事長劉揚偉則表示，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，共同攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活，鴻海公司期待透過這座「AI Factory」超級算力中心，驅動台灣產官學研，共同邁向下一波科技創新。

鴻海規畫，與輝達合作打造的ＡＩ超級算力中心，將購買一萬顆輝達Blackwell Ultra架構GB300 GPU，建立首期廿七ＭＷ（百萬瓦）電力容量的超級算力，預定二○二六年上半年啟用，並定位為以推論為核心的本土算力基地，該中心量產後，將成為台灣最大的推論算力集群。

鴻海與輝達要在台灣打造最先進的AI Factory超級算力中心，將為台灣產官學各界提供最新的Blackwell基礎設施，加速台灣在ＡＩ領域的研發與應用；不僅鴻海、輝達與國科會將使用此算力，台積電的研究人員將計畫使用這個系統推進研發。