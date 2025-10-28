工時不足12.9萬人 今年新高

主計總處昨發布最新就業數據，九月失業率降至百分之三點三八，但工時不足的就業人數（俗稱低度就業）增加八千人至十二點九萬人，來到今年以來最高，顯示美國對等關稅衝擊仍在。主計總處官員說，若後續台美談判結果有利、稅率條件優於現況，勞動市場可望持續趨穩。

主計總處統計，九月失業率較八月下降○點○七個百分點，終止「連三升」，創近廿五年來同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，九月失業人數四十點七萬人，月減八千人，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少四千人，工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意者雙雙減少兩千人。

譚文玲表示，整體就業情勢仍然屬穩定，但產業別表現分化明顯。服務業表現相對良好，九月就業人數比八月微減一千人，主要反映暑期結束的季節性效應，例如暑期工讀生退離等情況。相較之下，製造業受對等關稅與全球產能過剩影響較為顯著，九月製造業就業人數比八月減少約四千人、年減達一點三萬人。

譚文玲說，這波關稅與供給過剩衝擊，傳統產業首當其衝，站在「海嘯第一排」。全球產能過剩與中國大陸惡性價格競爭，導致台廠在價格競爭上不利、接單受壓抑，例如機電、金屬、紡織、塑膠及汽車以外運輸工具等，景氣仍顯疲弱。

而對等關稅衝擊反映在勞動部定期公布的無薪假人數，美國對等關稅八月七日上路後，無薪假實施人數一路增加，九月底來到八五○五人，來到逾一年半新高；截至十月十六日為止，無薪假人數八五四三人。

無薪假人數九月攀高，反映在主計總處九月工時不足者（指因經濟因素如業務不振、無法找到工時大於卅五小時工作及季節關係，工時未達卅五小時，但希望且能增加工時）就業人數。主計總處統計，九月工時不足就業者十二點九萬人，較上月增加八千人，連續三個月走揚。

譚文玲說，對等關稅確實對勞動市場帶來壓力，但近期觀察無薪假人數已趨穩，匯率也出現回穩跡象，加上目前台美談判進入最後階段，據賴清德總統與行政院副院長鄭麗君對外說明，關稅條件可望「不疊加」、甚至低於百分之廿，二三二關稅部分也積極爭取最惠國待遇，若談判結果如預期，勞動市場有望進一步穩定發展。

主計總處統計，按年齡層觀察九月失業數據，廿至廿四歲者百分之十二點○一，多為初次尋職，處職場調適階段，導致失業率較高；廿五至廿九歲者失業率百分之五點七一，卅至卅四歲者為百分之三點三七。