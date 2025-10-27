環團盼加嚴光電環評 經部：屋頂優先為原則

快訊

中央社／ 台北27日電

環保團體今天發表加嚴光電環評聯合聲明一事，經濟部能源署表示，太陽光電推動以屋頂優先為原則，地面型光電則以土地複合利用為主，設置時須依循相關法令規範與審查機制，都避開環境敏感區位，盼光電發展兼顧社會觀感與環境保護。

多個環團今天呼籲終結光電亂象並提出10大訴求，包括加嚴環評把關、水庫禁建光電，水面光電應無條件納入環評等，並要求行政院與立法院在年底前完成修法。

經濟部能源署晚間發布新聞稿表示，太陽光電推動以屋頂優先為原則，目前屋頂型光電占總量約64%，地面型光電則以土地複合利用為主，申設程序都有明確規範，並依區域計畫法、非都市土地使用管制規則、環境影響評估法、水土保持法等相關法規辦理，避開環境敏感區位。

能源署指出，今年3月也修正電業登記規則，規定申請籌設前須辦理地方說明會、明確地方同意函審查事項，保障民眾知的權利及地方政府意見，並透過跨部會合作平台，統一標準、強化監管及資訊透明。

針對環團質疑屋頂型光電鼓勵嚴重不足，能源署表示，自今年起推動4年期「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，獎勵每瓩新台幣3000元，提升民眾設置誘因。未來符合一定條件的新建物也須設置光電，逐步朝建築物淨零減碳方向推進，並擴大盤點公有建物屋頂，持續推動屋頂光電。

能源署強調，有關環保團體建議加強光電對環境影響管理，為確保環境生態，已在去年與環境部共同修正環評規定，增加涉及環境敏感區位（例如國家公園、野生動物保護區等）、位於山坡地設置裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上應實施環評。

這次環保團體訴求相關區位納入環評一事，能源署指出，包含國家公園、一級環境敏感區、山坡地等訴求也都已納入，其餘項目例如水庫水面等，正與環境部啟動太陽光電環評標準修正作業等相關討論，以環境保護為標準，依科學數據、參考國際作法及國內社會共識進行研議，使相關法規修正符合產業需求、實務及社會期待。

能源署重申，推動再生能源是邁向淨零轉型的關鍵步驟，光電發展將持續秉持屋頂優先、避開敏感區為原則，透過跨部會協調與公私協力，共同打造安全、永續且具社會共識的綠能透明環境。

太陽光電 環評 環保

