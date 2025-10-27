2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展登場 打造淨零新格局

外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟（Green Energy and Sustainability Alliance; GESA）共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在臺北南港展覽館1館1、4樓盛大登場。

展會集結450家國內外指標企業，使用近1,600個攤位。27日展前記者會，邀集國內外淨零與能源產業領袖，為本周展會揭開序幕，攜手業者邁向低碳智慧的永續新時代。

隨著歐盟CBAM、美國碳關稅、RE100與IFRS永續揭露等規範上路，減碳轉型已成企業競爭力的核心。碳交易與綠色金融帶動資金湧入低碳技術與節能創新，全球供應鏈也在快速重組。臺灣亦透過《氣候變遷因應法》推動碳費與碳權交易，並啟動「減碳旗艦計畫」加速能源轉型。

SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸表示，淨零轉型早已超越環境議題的範疇，更將成為重塑全球貿易版圖的核心。強化淨零行動與低碳能源供給，不再只是選項，而是企業競爭力的起點。未來的產業競爭，不僅取決於技術創新，更在於能否兼具綠色韌性與永續治理。

從深度節能、氣候科技、循環經濟，到多元低碳能源與智慧化能源管理，皆是實現淨零轉型的關鍵方向。SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟、能源合作組織 (EC) 、全球半導體氣候聯盟（SCC）及SEMI Forest永續植樹等計畫，將持續鏈結產官學研能量，推動低碳能源與綠色創新，協助產業從減碳挑戰中開創新一波成長動能。

外貿協會展覽業務處處長鄧之誠則指出，根據KPMG的最新調查，超過六成企業領袖有信心在2030年達成淨零排放目標，顯示「永續」已不只是企業責任，更是產業競爭力的新標準。在全球加速邁向淨零轉型的關鍵時刻，「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」扮演著非常重要的角色，兩大展覽不僅集結再生能源領域的龍頭企業，展示最先進的技術與解方，更提供一個專業的國際交流與採購平臺。

今年在參觀者部分，預先登記來臺參觀的國際參觀者已有來自57個國家、逾700位國際買主，前五大預登的國際買主分別來自日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大，預估參觀人數可以達到近2萬8,000人。展前記者會匯集淨零、能源產業領袖，共同剖析臺灣邁向2050淨零轉型的關鍵行動與發展方向，全面展現臺灣在全球永續浪潮中的行動力與競爭力。

阿波羅電力總經理吳俊儀指出，當前產業界最關注的三大核心議題為穩定供電、能源成本以及永續減碳。為了應對這些挑戰，阿波羅電力致力於以儲能、綠電與數位化為基礎，提供一系列完整的能源解決方案，涵蓋碳盤查、太陽能開發與維運、表後儲能建置、綠電轉供及智慧能源管理等領域。今年被譽為「表後儲能元年」，阿波羅已成功完成超過200MWh的儲能專案，服務對象包括冷鏈物流、紡織業及國際記憶體大廠等業者。這些專案透過綠電與儲能技術的結合，不僅幫助企業實現減碳目標，還有效降低成本，提升了市場競爭力。隨著這些創新方案的實施，電力系統正朝向更加智慧、彈性化的未來邁進。

東元集團副總經理陳恆偉表示，在AI浪潮的推動下，隨著用電需求的急劇增加，資金已成為能源轉型過程中的關鍵挑戰之一。為應對這一挑戰，東元集團結合綠色金融，協助合作夥伴解決資金需求，推動其順利達成轉型目標。同時，東元也透過實際的節能案例，深入分析製造業與服務業在全球減碳浪潮中的挑戰與機會。

從能源診斷、規劃到執行，東元運用AI與EMS系統，精確調整運轉頻率、風量等參數，進一步提升整體能源效能，實現深度節能。此外，東元集團在大型公共基礎設施與水泥製程的能源規劃領域也進行了深度布局，確保電網穩定運行，並引領產業邁向永續淨零的未來。

作為台灣離岸風電領域的標竿開發商，風睿能源（SRE）董事長林雍堯指出，再生能源對臺灣出口產業的未來至關重要。臺灣作為一個出口導向型國家，將面臨日益激烈的全球競爭。他提到，已有超過400家企業承諾加入RE100倡議，這些企業不僅涵蓋半導體和IT品牌商，還包括日常生活用品及傳統產業等，並積極尋求綠電作為未來發展的核心動力。風睿能源積極推動在地供應鏈的建設與長期運維能力的提升，並致力於深化臺灣風電產業的生態系統。

林雍堯強調，綠電不僅是解決能源問題的關鍵，更是提升臺灣出口競爭力的核心要素，並成為進入國際市場的必要條件。壓軸登場的是Bloom Energy，全球領先的固態燃料電池（SOFC）及氫燃料電池製造商，並且是當前國際AI資料中心最受矚目的電力解決方案提供商。

Bloom Energy亞太區副總裁Adam Bacon以全球視野分享AI與資料中心用電增加下的能源挑戰，提出氫能與燃料電池在高效低碳供電的前瞻應用，並指出潔淨能源科技將成為支撐數位經濟與能源轉型的關鍵力量。Adam Bacon表示，根據Goldman Sachs預測，到2030年，資料中心的能源需求將增長165%。此外，目前AI資料中心已佔全球溫室氣體排放的2.5%至3.7%，其能源需求已經超越了航空產業。Adam Bacon強調，臺灣必須加速開發再生能源，以應對未來日益增加的電力需求。