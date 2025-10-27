立委批打詐聯繫不足 提醒防詐政策有待完善

立委游顥27日立法院交通委員會質詢中指出，政府雖宣稱以跨部會機制打擊詐騙，但實際執行成效有限，行政院平台未能有效整合NCC、數發部、警政署與海關單位等，導致詐騙案件不減反增，民眾財損持續攀升。

他批評，目前政府推出的防詐APP及通報網絡使用率偏低，連公部門官員都鮮少實際操作，顯示政策與民眾需求脫節。

游顥指出，依照《詐欺犯罪危害防治條例》，主管機關可要求電信業者停用門號或攔阻簡訊，但實務上卻發生民眾被誤列為疑似案件，遭停話後，無法與家人聯繫，甚至錯失緊急通知，造成民怨。他示警，防詐政策若造成一般民眾被誤判停話，等同政府親手製造下一個受害者。

在違法射頻設備查緝議題上，游顥質疑，違規商品雖被大量下架，但NCC未揭露來源及後續追查責任，「只下架不溯源，等於放任詐騙集團重新上架牟利」，他要求NCC說明是否與關務署及警政署建立跨境追蹤系統，以防未經審驗設備透過網購平台流入市場。

NCC代理主委陳崇樹回應表示，射頻終端設備等產品確實未在國內取得認證，目前已與關務署召開會議，將其列為特定貨品類別，未來進口將納入新管制作業。

陳崇樹指出，NCC已與數發部及警政署合作，針對網路平台假帳號進行查緝，並從行動電話門號端比對可疑來源。針對游顥詢問之查緝統計數據及裁罰案件，陳崇樹坦言相關資料尚在彙整，會後將補送。

游顥提及，政府於丹娜斯颱風及豪雨災後編列600億元特別預算，其中3億元用於補助電信與通訊設施，但多數經費流向業者既有設備修復，未明確規劃提升偏鄉通訊韌性。

他以南投縣為例說明，偏鄉長期面臨基礎設施不足、風災後通訊中斷等問題，應利用此筆預算推動雙路備援、異地備援及抗風級塔台建設，而非僅補助業者回復原狀。

陳崇樹回應表示，已要求業者於申請補助時納入抗風15級規格，並針對偏鄉基地台重建納入評估。但他亦指出，特別條例規定補助需訂定辦法，目前因NCC委員會尚未補齊，法規命令仍待正式通過，後續資料將待完成法制作業後再提供。

游顥強調，政府既然已動支特別預算，就應確保資源用於提升國家通訊安全層級，而非成為電信業者的修繕基金，他要求NCC儘速提供南投縣及全國偏鄉通訊補助案件、進度及具體提升計畫，以書面送交立法院監督，並承諾將持續追蹤政策執行情形，確保全民均能享有穩定、安全的通訊環境。

游顥表示，防詐與通訊安全是國安議題，不容流於形式，呼籲政府主動整合資源，強化跨部會協調，讓特別預算真正發揮效益，保障國人財產與偏鄉通訊權益。