借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部能源署副署長陳崇憲。圖／本報資料照片
經濟部能源署副署長陳崇憲。圖／本報資料照片

經濟部發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，旨在借重陳副署長於能源技術與政策推動上的深厚資歷與卓越成效，持續加速國家能源轉型與前瞻發展。

經濟部表示，陳崇憲擁有台灣大學化學工程學系博士學位，學術背景扎實。自1999年通過公務人員高等考試三級考試化學工程類科以來，投入公職服務多年，資歷完整、具備豐富的實務經驗與卓越的行政能力。

經濟部指出，陳崇憲長自2011年起即在經濟部能源局（現能源署）擔任要職，歷任科長、專門委員及組長等職務，並自2023年9月26日起擔任再生與前瞻能源發展組組長，統籌能源政策規劃與推動工作，經濟部表示，陳崇憲主要績效包括：

一、推動離岸風電：積極推動台灣離岸風電設置，使台灣在113年國際新增容量全球躍居第2、累計裝置容量排名全球第5名，為亞洲國家中第2名，展現台灣再生能源的卓越成績。

二、促進國際合作：推動台灣與多國進行能源交流與合作，例如主導第9屆台灣/荷蘭能源科技合作、第6屆台英能源對話、第19屆台英再生能源交流會議及2024台灣-北歐永續能源論壇等多場國際會議。他並曾擔任APEC新及再生能源專家小組主席。

三、深耕技術發展：推動國內新及再生能源相關技術發展，涵蓋離岸風電、太陽光電、碳封存、氫能及儲能等前瞻技術。

四、推動重大專案：負責辦理沙崙科學城示範場域、高雄海洋科學產業專區及再生能源推動計畫等行政院重大能源專案。

經濟部表示，陳崇憲憑藉其在再生能源與前瞻技術領域的深厚經驗與國際視野，在陞任後將秉持專業與使命協助署長，持續擘劃國家能源發展藍圖，強化能源供應韌性，落實淨零轉型目標，帶領能源署團隊開創新局。

經濟部 再生能源 離岸風電

