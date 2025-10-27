借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長
經濟部發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，旨在借重陳副署長於能源技術與政策推動上的深厚資歷與卓越成效，持續加速國家能源轉型與前瞻發展。
經濟部表示，陳崇憲擁有台灣大學化學工程學系博士學位，學術背景扎實。自1999年通過公務人員高等考試三級考試化學工程類科以來，投入公職服務多年，資歷完整、具備豐富的實務經驗與卓越的行政能力。
經濟部指出，陳崇憲長自2011年起即在經濟部能源局（現能源署）擔任要職，歷任科長、專門委員及組長等職務，並自2023年9月26日起擔任再生與前瞻能源發展組組長，統籌能源政策規劃與推動工作，經濟部表示，陳崇憲主要績效包括：
一、推動離岸風電：積極推動台灣離岸風電設置，使台灣在113年國際新增容量全球躍居第2、累計裝置容量排名全球第5名，為亞洲國家中第2名，展現台灣再生能源的卓越成績。
二、促進國際合作：推動台灣與多國進行能源交流與合作，例如主導第9屆台灣/荷蘭能源科技合作、第6屆台英能源對話、第19屆台英再生能源交流會議及2024台灣-北歐永續能源論壇等多場國際會議。他並曾擔任APEC新及再生能源專家小組主席。
三、深耕技術發展：推動國內新及再生能源相關技術發展，涵蓋離岸風電、太陽光電、碳封存、氫能及儲能等前瞻技術。
四、推動重大專案：負責辦理沙崙科學城示範場域、高雄海洋科學產業專區及再生能源推動計畫等行政院重大能源專案。
經濟部表示，陳崇憲憑藉其在再生能源與前瞻技術領域的深厚經驗與國際視野，在陞任後將秉持專業與使命協助署長，持續擘劃國家能源發展藍圖，強化能源供應韌性，落實淨零轉型目標，帶領能源署團隊開創新局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言