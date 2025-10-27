借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長

經濟部發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，旨在借重陳副署長於能源技術與政策推動上的深厚資歷與卓越成效，持續加速國家能源轉型與前瞻發展。

經濟部表示，陳崇憲擁有台灣大學化學工程學系博士學位，學術背景扎實。自1999年通過公務人員高等考試三級考試化學工程類科以來，投入公職服務多年，資歷完整、具備豐富的實務經驗與卓越的行政能力。

經濟部指出，陳崇憲長自2011年起即在經濟部能源局（現能源署）擔任要職，歷任科長、專門委員及組長等職務，並自2023年9月26日起擔任再生與前瞻能源發展組組長，統籌能源政策規劃與推動工作，經濟部表示，陳崇憲主要績效包括：

經濟部表示，陳崇憲憑藉其在再生能源與前瞻技術領域的深厚經驗與國際視野，在陞任後將秉持專業與使命協助署長，持續擘劃國家能源發展藍圖，強化能源供應韌性，落實淨零轉型目標，帶領能源署團隊開創新局。