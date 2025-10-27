經濟部新人事！陳崇憲升任能源署副署長 李君禮接任署長

繼行政院日前核定經濟部能源署署長由該署副署長李君禮接任之後，經濟部27日發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，升任經濟部能源署副署長。

經濟部表示，此項人事任命，旨在借重陳崇憲於能源技術與政策推動上的深厚資歷與卓越成效，持續加速國家能源轉型與前瞻發展。

陳崇憲擁有國立台灣大學化學工程學系博士學位，學術背景扎實。自1999年通過公務人員高等考試三級考試化學工程類科以來，投入公職服務多年，資歷完整、具備豐富的實務經驗與卓越的行政能力。

陳崇憲自2011年起即在經濟部能源局（現能源署）擔任要職，歷任科長、專門委員及組長等職務，並自2023年9月26日起擔任再生與前瞻能源發展組組長，統籌能源政策規劃與推動工作。

經濟部表示，陳崇憲助經濟部推動離岸風電，積極推動台灣離岸風電設置，使台灣在2024年國際新增容量全球躍居第2、累計裝置容量排名全球第5名，為亞洲國家中第2名，展現台灣再生能源的卓越成績。同時推動國內新及再生能源相關技術發展，涵蓋離岸風電、太陽光電、碳封存、氫能及儲能等前瞻技術；並負責辦理沙崙科學城示範場域、高雄海洋科學產業專區及再生能源推動計畫等行政院重大能源專案。