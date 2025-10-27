賴總統：政府全力助中小微企業轉型 啟動產業輔導團

賴總統今天表示，中小企業是台灣經濟骨幹，面對挑戰，政府全力協助中小微企業轉型，今年初中小微企業多元振興發展計畫正式啟動，經濟部10月也啟動產業競爭力輔導團，打造一條龍服務，預計2年內輔導超過14萬次企業，讓企業資金與訂單不中斷，帶動產業全面升級。

總統賴清德今天下午出席第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎頒獎典禮。

賴總統致詞時表示，國家磐石獎是中小企業最高榮譽，海外台商磐石獎是卓越台商象徵，也代表政府跟民眾向得獎者表達誠摯祝福。中小企業是台灣經濟骨幹，回顧台灣發展經歷，是勇敢創新的中小企業促進經濟成長、創造無數就業機會的故事，也因為中小企業努力，讓台灣愈來愈繁榮，有台商的努力，讓台灣持續走向世界。

賴總統指出，這次國家磐石獎得主涵蓋智慧農業、保健食品、金屬製品、電子零組件、半導體設備等，展現智慧整合能力，海外台商磐石獎得主也包含航太、醫療、建築等領域，展現全球布局能量。

至於外界關心的美國關稅政策，賴總統強調，政府秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4大原則，持續爭取最好條件，不僅希望平衡台美貿易逆差，也可以促進台美經貿合作，希望未來暫行關稅20%可以調降、也不疊加，也將爭取232條款相關稅率獲得最惠國待遇，盼後續儘速有具體成果。

面對挑戰，賴總統表示，政府一定全力協助中小微企業轉型、共度難關，除了因應美國對等關稅新政的經濟支持方案930億元外，今年初中小微企業多元振興發展計畫正式啟動，包括數位轉型、淨零轉型、通路發展3大策略，共投入116億元，並搭配培訓補助、租稅優惠與信保機制等措施，協助中小微企業強化經營體質，提升國際競爭力。

賴總統指出，經濟部10月也啟動產業競爭力輔導團，希望整合跨部會、法人與公協會資源，打造一條龍服務，預計2年內輔導超過14萬次企業，讓企業的資金與訂單不中斷，人才與技術持續升級，帶動產業全面升級。

賴總統表示，中小企業在AI數位轉型上有很多擔憂，政府會主動到各地訪視、診斷企業需求，補助企業購買AI軟硬體，並開設員工AI課程，希望達成讓台灣產業在國際挑戰中更具韌性、變局中找到新動能的目標，政府將繼續打造穩定、前瞻、友善的投資環境，陪伴企業從振興走向創新、從韌性邁向永續，共同開創智慧永續的新時代。