快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

賴總統：政府全力助中小微企業轉型 啟動產業輔導團

中央社／ 台北27日電

賴總統今天表示，中小企業是台灣經濟骨幹，面對挑戰，政府全力協助中小微企業轉型，今年初中小微企業多元振興發展計畫正式啟動，經濟部10月也啟動產業競爭力輔導團，打造一條龍服務，預計2年內輔導超過14萬次企業，讓企業資金與訂單不中斷，帶動產業全面升級。

總統賴清德今天下午出席第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎頒獎典禮。

賴總統致詞時表示，國家磐石獎是中小企業最高榮譽，海外台商磐石獎是卓越台商象徵，也代表政府跟民眾向得獎者表達誠摯祝福。中小企業是台灣經濟骨幹，回顧台灣發展經歷，是勇敢創新的中小企業促進經濟成長、創造無數就業機會的故事，也因為中小企業努力，讓台灣愈來愈繁榮，有台商的努力，讓台灣持續走向世界。

賴總統指出，這次國家磐石獎得主涵蓋智慧農業、保健食品、金屬製品、電子零組件、半導體設備等，展現智慧整合能力，海外台商磐石獎得主也包含航太、醫療、建築等領域，展現全球布局能量。

至於外界關心的美國關稅政策，賴總統強調，政府秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4大原則，持續爭取最好條件，不僅希望平衡台美貿易逆差，也可以促進台美經貿合作，希望未來暫行關稅20%可以調降、也不疊加，也將爭取232條款相關稅率獲得最惠國待遇，盼後續儘速有具體成果。

面對挑戰，賴總統表示，政府一定全力協助中小微企業轉型、共度難關，除了因應美國對等關稅新政的經濟支持方案930億元外，今年初中小微企業多元振興發展計畫正式啟動，包括數位轉型、淨零轉型、通路發展3大策略，共投入116億元，並搭配培訓補助、租稅優惠與信保機制等措施，協助中小微企業強化經營體質，提升國際競爭力。

賴總統指出，經濟部10月也啟動產業競爭力輔導團，希望整合跨部會、法人與公協會資源，打造一條龍服務，預計2年內輔導超過14萬次企業，讓企業的資金與訂單不中斷，人才與技術持續升級，帶動產業全面升級。

賴總統表示，中小企業在AI數位轉型上有很多擔憂，政府會主動到各地訪視、診斷企業需求，補助企業購買AI軟硬體，並開設員工AI課程，希望達成讓台灣產業在國際挑戰中更具韌性、變局中找到新動能的目標，政府將繼續打造穩定、前瞻、友善的投資環境，陪伴企業從振興走向創新、從韌性邁向永續，共同開創智慧永續的新時代。

中小企業 台商 關稅

延伸閱讀

世界警消運動會奪74金 賴總統讚警消都是英勇超人

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

加州州長紐森鬆口 考慮選2028總統 明年期中選舉後決定

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

相關新聞

借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長

經濟部發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，...

畢業季效應減…9月失業率微降 工時不足就業者增8千人

主計總處今天發布9月失業率為3.38％，較上月下降0.07個百分點，為近25年同期最低，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次...

NCC跟中天打官司每場平均12萬元 但敗訴率近三成

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年否決中天新聞台換照，在換照過程中多次行政裁處，後續引發26件行政訴訟，其中七件敗...

災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的...

NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表...

比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢

美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。