畢業季效應減…9月失業率微降 工時不足就業者增8千人

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布9月失業率為3.38%，因畢業季效應下降，終止連3個月上升。記者林俊良／攝影
主計總處發布9月失業率為3.38%，因畢業季效應下降，終止連3個月上升。記者林俊良／攝影

主計總處今天發布9月失業率為3.38％，較上月下降0.07個百分點，為近25年同期最低，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者人數減少。9月工時35小時以下工時不足就業人數（俗稱低度就業）增加8千人，連續三個月增加，累計增加達1.8萬人，一般認為與之前因關稅衝擊無薪假人數增加有關。

往年畢業季尋職潮主要從6月開始，9月結束。今天發布的9月失業率3.38%，果然較8月下降0.07個百分點，經季節調整後為3.35％，與上月持平。

主計總處調查，9月失業人數為40.7萬人，月減8千人，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少4千人，工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意者亦均減2千人。

美國對等關稅8月7日上路後，國內無薪假實施人數即一路增加，直到9月底來到8505人，人數是逾一年半來新高。10月以後增幅則趨緩，截至本月16日為止，無薪假人數8543人。

無薪假人數9月攀高，反映在主計總處9月工時不足就業人數。主計總處統計，9月工時不足就業者（指因經濟因素如業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係，工時未達35小時，但希望且能增加工時者）12.9萬人，較上月增加8千人、6.56%，較上年同月則減3千人。

觀察工時不足就業人數，從7月以來連續三個月增加，7月11.7萬人，月增6千人；8月12.1萬人，月增4千人，9月增加到12.9萬人，月增8千人。累計三個月，較6月11.1萬人增加共1.8萬人，此一趨勢是否持續升高，值得觀察。

按年齡層觀察，20至24歲者12.01%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.71%，30至34歲者為3.37%。

9月就業人數為1163萬人，受暑期工讀生退離影響，較上月減少1.1萬人或0.1％。工業部門減少7千人，農業部門減少3千人，服務業減少1千人。

相關新聞

借重能源領域深厚資歷 經濟部：陳崇憲陞任能源署副署長

經濟部發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，...

畢業季效應減…9月失業率微降 工時不足就業者增8千人

主計總處今天發布9月失業率為3.38％，較上月下降0.07個百分點，為近25年同期最低，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次...

NCC跟中天打官司每場平均12萬元 但敗訴率近三成

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年否決中天新聞台換照，在換照過程中多次行政裁處，後續引發26件行政訴訟，其中七件敗...

災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的...

NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表...

比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢

美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指...

