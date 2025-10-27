畢業季影響已過 9月失業率略為下滑至3.38％
主計總處27日公布9月失業率為3.38％，較上月下降0.07個百分點，經季節調整後為3.35％。9月失業人數為40.7萬人，月減8千人，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少4千人，工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意者亦均減2千人。
9月就業人數為1,163萬人，受暑期工讀生退離影響，較上月減少1.1萬人或0.1％；工業部門減少7千人，農業部門減少3千人，服務業減少1千人。勞動力人數為1,203.7萬人，月減1.9萬人，勞動力參與率降至59.51％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言