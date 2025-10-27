畢業季影響已過 9月失業率略為下滑至3.38％

主計總處27日公布9月失業率為3.38％，較上月下降0.07個百分點，經季節調整後為3.35％。9月失業人數為40.7萬人，月減8千人，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少4千人，工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意者亦均減2千人。

9月就業人數為1,163萬人，受暑期工讀生退離影響，較上月減少1.1萬人或0.1％；工業部門減少7千人，農業部門減少3千人，服務業減少1千人。勞動力人數為1,203.7萬人，月減1.9萬人，勞動力參與率降至59.51％。