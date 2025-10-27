NCC跟中天打官司每場平均12萬元 但敗訴率近三成

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，針對NCC與中天新聞台官司表示仍在訴訟中，每次打官司平均要花12萬元的納稅錢。記者潘俊宏／攝影
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，針對NCC與中天新聞台官司表示仍在訴訟中，每次打官司平均要花12萬元的納稅錢。記者潘俊宏／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年否決中天新聞台換照，在換照過程中多次行政裁處，後續引發26件行政訴訟，其中七件敗訴定讞。NCC代理主委陳崇樹27日在立法院交通委員會作業務報告，表示正在訴訟中的案件要繼續下去，他也首度表示，每次與中天的訴訟官司平均每場要12萬元。

上週立委點名NCC與中天官司「26連敗」，NCC特地在臉書「澄清」是26個裁處案，其中17件勝訴與處分確定，七件敗訴、兩件仍在爭訟中。國民黨立委魯明哲則表示，扣掉兩件還未定案的官司，NCC與中天的官司敗訴率將近三成，NCC法律處都是法律專業人員，法條是NCC修定的、解釋權也在NCC，「你兵強馬壯還可以輸三分之一」，NCC還要拿納稅錢繼續上訴打官司。

國民黨立委陳雪生也直指「NCC是不是錢太多」？還是要比照國父革命十次？陳崇樹則表示，NCC覺得當初處分是正確的，就相關主管機關立場覺得要繼續上訴，如果訴訟不打到終局，監察院也會來追究責任。但陳雪生則批評當初NCC隨便關掉媒體，將來要對歷史負責。

據了解，目前仍在法院繫屬的案件，包括換照被駁回後提起的行政訴訟案，目前在臺北高等行政法院（北高行）審理中。先前進度為一審認定評分審查基礎錯誤，撤銷原處分，但今年初北高行二審認定一審認定有誤，仍有再調查必要，廢棄原判決，發回北高行審理。目前尚未定案。

NCC 國民黨 監察院

