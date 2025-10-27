監委：紡織業者涉對移工強迫勞動 將查主管機關作為

快訊

中央社／ 台北27日電

監察委員紀惠容、王幼玲今天表示，根據美國勞權團體今年發布台灣紡織業勞動情形調查報告，揭露紡織業移工普遍面臨勞動剝削等問題，究竟相關主管機關有沒有研擬具體因應作為，已申請自動調查。

監察委員紀惠容、王幼玲今天透過新聞稿表示，根據美國非營利勞權團體「透明組織」（Transparentem）今年2月間發布台灣紡織業勞動情形調查報告，揭露紡織業移工普遍面臨勞動剝削、權益侵害等問題，以及仲介機構違反公平聘僱原則等狀況。

監委說明，究竟相關主管機關有沒有深入了解根本肇因，以及如何督導業者以避免發生強迫勞動及違反「經濟社會文化權利國際公約」第6條工作權、第7條公平工作條件、第9條社會保障等情事。全案涉及台灣紡織業移工的勞權、人權維護及台灣國際形象，有深入調查必要。

