監委：紡織業者涉對移工強迫勞動 將查主管機關作為

由人工智慧（AI）股掛帥的美股、台股指數不斷刷新史上新高紀錄，金價也突破4000美元大關，市場對美國聯準會降息的預期，已經造就一場前所未見的狂歡盛宴。投資人不斷進場，除了有基本面相關題材的支撐，還有一個心理學上的名詞可形容，就是「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）。

2025-10-27 07:00