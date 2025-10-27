快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，遭藍委詢問行政院是否為NCC人事案延宕主因？陳崇樹表示無從評論。記者潘俊宏／攝影
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，遭藍委詢問行政院是否為NCC人事案延宕主因？陳崇樹表示無從評論。記者潘俊宏／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表態「未必放手」、「一個都不同意」。據了解，目前業界盛傳「不會四個都過」，但期待至少過關「關鍵一人」讓NCC委員會繼續運作。

NCC代理主委陳崇樹今日到立法院交通委員會報告業務概況，再度被問到四名NCC委員被提名人能否過關、讓NCC繼續運作的問題。國民黨立委洪孟楷指出，提名人世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯當初在中天新聞台換照案發文表示「新聞自由能吃嗎？」他幾天前詢問時羅慧雯還保持同樣的態度，質疑陳崇樹未來是否能和違反保護新聞自由普世價值的委員共事。他表示，四位被提名人的答詢，多位委員有在聽，投票時不會刻意阻攔，但如果不合適也絕對不會放手。

國民黨立委陳雪生則直指上任NCC打中天導致民眾不信任，現在被提名人「我一個都不同意」，本來好好的委員進入體系也「同流」了，黨政軍滲透媒體。

陳崇樹表示，委員數不過半很多案件無法審議，包括鏡電視新聞頻道在內，預計到年底共有102件頻道換照案待審理。上半年已有多家頻道執照目前「效力未定」，業者都已送來相關計畫，是NCC委員會無法開會。但累積到年底將有102家業者、包括新進新聞頻道業者鏡電視新聞台都要面臨換照議題，是要注意的問題。

業界期待「至少過一個」可以進行會議。事實上，今年上半年有四家無線台、八家衛廣事業共九個頻道以及25家廣播電台等共37家事業執照陸續到期，業者依法送件，但NCC無法審查，目前包括老三台、公視，甚至警廣、中廣因為換照案卡關，都是「違法播出」，全靠NCC要求系統業者以消費者權益繼續播送。

NCC 國民黨 電視

延伸閱讀

影／行政院造成NCC人事案延宕？陳崇樹：在目前職位上無從評論

NCC：國際OTT平台應納稅

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

相關新聞

災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的...

NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表...

比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢

美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指...

數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋

第三方支付長期被博弈集團利用作為洗錢管道。數位發展部27日與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制。數發部指出，已促成業者成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」，目標在2025年11月底前達成100%查核覆蓋率，防杜博弈犯罪集團以能量登錄名義滲入產業或利用業者從事不法資金流動。

NCC：災害漫遊要點草案本週應可公告 後續滾動檢討

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點。NCC代理主委陳崇...

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

由人工智慧（AI）股掛帥的美股、台股指數不斷刷新史上新高紀錄，金價也突破4000美元大關，市場對美國聯準會降息的預期，已經造就一場前所未見的狂歡盛宴。投資人不斷進場，除了有基本面相關題材的支撐，還有一個心理學上的名詞可形容，就是「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。