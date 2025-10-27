NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表態「未必放手」、「一個都不同意」。據了解，目前業界盛傳「不會四個都過」，但期待至少過關「關鍵一人」讓NCC委員會繼續運作。

NCC代理主委陳崇樹今日到立法院交通委員會報告業務概況，再度被問到四名NCC委員被提名人能否過關、讓NCC繼續運作的問題。國民黨立委洪孟楷指出，提名人世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯當初在中天新聞台換照案發文表示「新聞自由能吃嗎？」他幾天前詢問時羅慧雯還保持同樣的態度，質疑陳崇樹未來是否能和違反保護新聞自由普世價值的委員共事。他表示，四位被提名人的答詢，多位委員有在聽，投票時不會刻意阻攔，但如果不合適也絕對不會放手。

國民黨立委陳雪生則直指上任NCC打中天導致民眾不信任，現在被提名人「我一個都不同意」，本來好好的委員進入體系也「同流」了，黨政軍滲透媒體。

陳崇樹表示，委員數不過半很多案件無法審議，包括鏡電視新聞頻道在內，預計到年底共有102件頻道換照案待審理。上半年已有多家頻道執照目前「效力未定」，業者都已送來相關計畫，是NCC委員會無法開會。但累積到年底將有102家業者、包括新進新聞頻道業者鏡電視新聞台都要面臨換照議題，是要注意的問題。

業界期待「至少過一個」可以進行會議。事實上，今年上半年有四家無線台、八家衛廣事業共九個頻道以及25家廣播電台等共37家事業執照陸續到期，業者依法送件，但NCC無法審查，目前包括老三台、公視，甚至警廣、中廣因為換照案卡關，都是「違法播出」，全靠NCC要求系統業者以消費者權益繼續播送。