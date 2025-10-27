快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

中央社／ 台北27日電
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，針對NCC與中天新聞台官司表示仍在訴訟中，每次打官司平均要花12萬元的納稅錢。聯合報系記者潘俊宏／攝影
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，針對NCC與中天新聞台官司表示仍在訴訟中，每次打官司平均要花12萬元的納稅錢。聯合報系記者潘俊宏／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的費用例如電信接續費，則由電信業者協調，費用不會轉嫁到民眾身上，因為民眾手機費用都是定額的，用量沒有使用超過，付的錢都一樣。

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，NCC啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點，訂定啟動條件及費用負擔等細節。

立法院交通委員會今天邀NCC代理主委陳崇樹列席報告業務概況並備質詢。陳崇樹會中接受媒體訪問時說，啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點於今天公布實施。

災害漫遊要點明文規定，災害漫遊啟動必須是因災害造成行動通訊網路服務中斷，單一行政區（鄉、鎮、市、區）內，任一行動通信電信事業基地台受損達20%，且數量大於5台，並於3天內無法修復達90%，或其他影響災區民眾行動通訊服務的重大情形。

啟動程序為受中央災害應變中心指揮官指定後，NCC通知行動通信電信事業啟動災害漫遊。實施時間以30天為限，當行政區電信事業受損基地台修復達90%，將提前結束。

要點也規範，行動通信電信事業如無法恢復災區用戶通訊服務時，應依行動寬頻服務契約辦理。災害漫遊致生費用，各行動通信電信事業間應本於公共利益、消費者權益維護、互惠與合作、成本導向、公平與公正原則，免予計算或由各行動通信電信事業相互協議拆帳，不能協議者，由NCC協調處理。

NCC官員說明，假設民眾是A電信公司的用戶，災害漫遊實施後，民眾使用B電信公司服務，就會有電信接續費等問題，民眾繳給A電信公司的電信費，將由A、B電信公司協調是否互免或拆帳，若未達共識，再由NCC協調。

陳崇樹強調，費用不會轉嫁到災民身上，因為民眾手機費用都是定額的，用量沒有使用超過，付的錢都一樣。他也透露，9月台東海端鄉2個部落有啟動災害漫遊，就是業者之間自行協調。

陳崇樹表示，電信業者提供漫遊服務建設經費來源，由中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算，給予一次性補助。

至於啟動漫遊條件的災害類型，陳崇樹說明，有成立中央災害應變中心，且二級開設以上的災情，主要還是風災、豪雨為主，地震也在範圍內。

延伸閱讀

影／行政院造成NCC人事案延宕？陳崇樹：在目前職位上無從評論

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

影／假NCC人員結合假警騙女廚師396萬 被害人：相信政府不料有假

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

相關新聞

災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的...

NCC 缺委員無法審換照案 但立委警告對被提名人「不合適不會放手」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數不過半導致業務卡關，上周交通委員會剛審查完四名NCC委員被提名人，國民黨立委27日已表...

比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢

美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指...

數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋

第三方支付長期被博弈集團利用作為洗錢管道。數位發展部27日與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制。數發部指出，已促成業者成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」，目標在2025年11月底前達成100%查核覆蓋率，防杜博弈犯罪集團以能量登錄名義滲入產業或利用業者從事不法資金流動。

NCC：災害漫遊要點草案本週應可公告 後續滾動檢討

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點。NCC代理主委陳崇...

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

由人工智慧（AI）股掛帥的美股、台股指數不斷刷新史上新高紀錄，金價也突破4000美元大關，市場對美國聯準會降息的預期，已經造就一場前所未見的狂歡盛宴。投資人不斷進場，除了有基本面相關題材的支撐，還有一個心理學上的名詞可形容，就是「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。