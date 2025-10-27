災害漫遊要點今實施 NCC陳崇樹：費用不會轉嫁給用戶

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點即日起公布實施，為確保民眾通訊無阻，在災害漫遊期間衍生的費用例如電信接續費，則由電信業者協調，費用不會轉嫁到民眾身上，因為民眾手機費用都是定額的，用量沒有使用超過，付的錢都一樣。

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，NCC啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點，訂定啟動條件及費用負擔等細節。

立法院交通委員會今天邀NCC代理主委陳崇樹列席報告業務概況並備質詢。陳崇樹會中接受媒體訪問時說，啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點於今天公布實施。

災害漫遊要點明文規定，災害漫遊啟動必須是因災害造成行動通訊網路服務中斷，單一行政區（鄉、鎮、市、區）內，任一行動通信電信事業基地台受損達20%，且數量大於5台，並於3天內無法修復達90%，或其他影響災區民眾行動通訊服務的重大情形。

啟動程序為受中央災害應變中心指揮官指定後，NCC通知行動通信電信事業啟動災害漫遊。實施時間以30天為限，當行政區電信事業受損基地台修復達90%，將提前結束。

要點也規範，行動通信電信事業如無法恢復災區用戶通訊服務時，應依行動寬頻服務契約辦理。災害漫遊致生費用，各行動通信電信事業間應本於公共利益、消費者權益維護、互惠與合作、成本導向、公平與公正原則，免予計算或由各行動通信電信事業相互協議拆帳，不能協議者，由NCC協調處理。

NCC官員說明，假設民眾是A電信公司的用戶，災害漫遊實施後，民眾使用B電信公司服務，就會有電信接續費等問題，民眾繳給A電信公司的電信費，將由A、B電信公司協調是否互免或拆帳，若未達共識，再由NCC協調。

陳崇樹強調，費用不會轉嫁到災民身上，因為民眾手機費用都是定額的，用量沒有使用超過，付的錢都一樣。他也透露，9月台東海端鄉2個部落有啟動災害漫遊，就是業者之間自行協調。

陳崇樹表示，電信業者提供漫遊服務建設經費來源，由中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算，給予一次性補助。

至於啟動漫遊條件的災害類型，陳崇樹說明，有成立中央災害應變中心，且二級開設以上的災情，主要還是風災、豪雨為主，地震也在範圍內。