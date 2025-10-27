立委爭取台南車廊帶創生計畫 市府下周開整合會議

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委陳亭妃爭取溪北糖鐵五分車地方創生計劃，立法院經濟委員會27日特別針對溪北糖鐵廊帶的五大瓶頸以及市政府提案的期程在台南召開會議，決議下星期由市政府召開整合會議，針對解決五大瓶頸的各相關部會成立工作小組全力協助。

台糖公司報告，台糖已完成數次的專案會議、從後壁、新營、鹽水也都有規劃圖面，因為總長將近16公里，所以也要送環評，於8月已將相關資料正式函送台南市府，由市府針對地方創生計畫提案。

國發會副主委彭立沛表示，10月23日已經發文市府，請他們儘速提案，如此國發會才能進入審查程序，核准計劃之後才可以爭取中央各部會的經費協助。

陳亭妃表示，溪北五分車觀光廊帶創生計畫，不僅可以來整合溪北的後壁、新營、鹽水，這三區的農業、產業、文化，也可以將能量擴大到柳營、白河，吸引青年返鄉工作。

她說，另可以將後壁花卉產業園區、菁寮老街、新營國家圖書館南部分館、鹽水岸內影視基地、鹽水老街點、線、面串連，進而帶動觀光，是溪北未來發展的關鍵交通軸線。

陳亭妃提到，糖鐵廊帶創生計畫是由國發會負責，是屬於上位計畫，目前碰到的問題是尋找替代休閒路廊、文化景觀的身份登錄、平交道設置、站點周遭有少許私人地、跨橋建設安全性評估等議題，必須由交通部、文化部、農業部、經濟部及環境部等所屬單位來協助解決。

經濟委員會會中決議下個星期由市政府召開「溪北糖鐵五分車廊帶創生計畫」整合會議，各中央部會都是工作小組成員，除了要參與，也要由國發會全力協助催生溪北糖鐵五分車廊帶創生計畫的完成。

國發會 陳亭妃 台糖

