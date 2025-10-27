綠能產業撤出台灣？ 經部：今年前9月投資近30億美元

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

市場傳出因台海地緣政治緊張升溫，多家國際綠能業者評估撤出台灣，對此，經濟部表示，今年1-9月，僑外來台投資綠能產業金額已近30億美元，持續墊高台灣僑外投資，證明台灣未有外資流失的問題。

經濟部表示，尊重國外綠能開發商在因應外在投資環境變化及商業模式考量，調整個別公司全球投資策略布局，經濟部將持續透過不同機制與平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，同時持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。

經濟部表示，綠能投資持續墊高僑外來台投資金額，僅2025年1-9月核准僑外投（增）資金額便高達近30億美元，包含丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20.2億美元用以轉投資設立大彰化西南控股公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6.7億美元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2.6億美元增資巔峰海景投資公司等大型投資案，皆顯示外商直接投資金額(FDI)持續增加，外商將配合綠能政策規劃如離岸風電區塊開發3.1,3.2等，持續投資台灣。

經濟部表示，近年國內外企業因應淨零趨勢及RE100承諾，對綠電需求持續攀升，產業發展需要綠電提升競爭力，太陽光電設置量中目前約有25%太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化；經濟部表示，尊重市場機制外持續透過不同機制與平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。

