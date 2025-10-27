有線電視普及率跌破5成 NCC提4措施鼓勵攜手串流平台

多名立委指出隨著影音串流平台迅速發展，有線廣播電視系統訂戶數銳減，國家通訊傳播委員會（NCC）是否有輔導作為。NCC代理主委陳崇樹今天表示，祭出4方式因應，包含善用有線基金輔導、推動分組付費、評鑑換照機制強化競爭力、鼓勵業者與OTT（網路串流影音服務）平台合作等。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席報告業務概況並備質詢。民進黨立委陳素月、徐富癸及國民黨立委廖先翔關切有線電視訂戶數銳減。

陳素月、徐富癸均指出，民國106年度有線廣播電視系統訂戶數為524萬餘戶（普及率60.68%），112年度剩下451萬餘戶（普及率48.88%），有線廣播電視事業發展基金從106年度3億6174萬餘元，下降至112年度2億9498萬餘元。

陳崇樹說明，有線廣播電視系統訂戶數下降是全球趨勢，NCC相應策進作為共有4點，首先善用有線基金輔導業者，推動有線電視產業提供高畫質節目及製播地方文化節目，截至113年最新統計，透過有線基金補助系統經營者鋪設超高畫質機上盒，帶動業者自行布建，共計101萬5000餘戶；製作54部推廣地方文化節目。

其次，陳崇樹表示，推動分組付費賦予用戶選擇權，114年度各縣市推出多元付費方案，實施多元付費的系統經營者已達7成5。

第3，陳崇樹指出，以評鑑、換照機制促使業者正常營運、改善營運缺失、提升節目製播能力、優化訂戶服務及強化競爭力。

第4，陳崇樹強調，配合科技創新與收視習慣改變調整服務樣態，包含鼓勵業者發展遠距與互動服務、積極與國內外合法的OTT業者合作，提供多元文化節目內容等作為，盼運用數位化後所帶來的數位紅利，開拓新的服務模式。