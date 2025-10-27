貝萊德：三大關鍵將推動美國企業獲利成長

貝萊德智庫指出，經濟穩健成長、政策寬鬆，加上人工智慧（AI）基礎建設持續推進，將持續支撐美國企業獲利。這股動能及經濟基本法則讓貝萊德依然維持加碼美股的立場，並鎖定特定產業尋找機會。

貝萊德認為，三大關鍵將推動企業整體獲利成長。首先是經濟成長的韌性。美國今年國內生產毛額（GDP）預料將成長 1.5%，雖低於長期趨勢，但距離衰退仍有相當距離。第二，政策轉向寬鬆。勞動市場數據走弱，為聯準會（Fed）提供降息空間，並暫時淡化了外界對其獨立性的疑慮。

第三是AI相關投資支出。根據 LSEG 數據，「七巨頭」科技龍頭第3季獲利預估年增14%。但值得注意的是，獲利成長正逐漸擴散至更廣泛的企業，其他 S&P 500成分股的獲利年增預估為7.8%，與過去數季相比，差距已明顯縮小。

貝萊德分析，美股之所以能迅速反彈，部分原因在於市場對美中貿易的激烈言論已重新解讀，不再是全面升溫的訊號，而更像是雙方在領袖會晤前試探彼此談判籌碼的策略。這與貝萊德長期以來的觀點一致，也就是經濟基本法則會限制政策走向極端，同時強化貝萊德對美股的偏好。

貝萊德認為，美國財報開局強勁，正好印證這一點。企業展現的成長韌性、Fed的降息循環，以及AI主題的持續發酵，都支撐了股市。不過，貝萊德在布局上並非一味追逐大趨勢，而是進一步分析細節，密切追蹤 AI 投資支出動向與關稅政策的實際影響。