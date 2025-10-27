貝萊德：三大關鍵將推動美國企業獲利成長

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，經濟穩健成長、政策寬鬆，加上人工智慧（AI）基礎建設持續推進，將持續支撐美國企業獲利。這股動能及經濟基本法則讓貝萊德依然維持加碼美股的立場，並鎖定特定產業尋找機會。

貝萊德認為，三大關鍵將推動企業整體獲利成長。首先是經濟成長的韌性。美國今年國內生產毛額（GDP）預料將成長 1.5%，雖低於長期趨勢，但距離衰退仍有相當距離。第二，政策轉向寬鬆。勞動市場數據走弱，為聯準會（Fed）提供降息空間，並暫時淡化了外界對其獨立性的疑慮。

第三是AI相關投資支出。根據 LSEG 數據，「七巨頭」科技龍頭第3季獲利預估年增14%。但值得注意的是，獲利成長正逐漸擴散至更廣泛的企業，其他 S&P 500成分股的獲利年增預估為7.8%，與過去數季相比，差距已明顯縮小。

貝萊德分析，美股之所以能迅速反彈，部分原因在於市場對美中貿易的激烈言論已重新解讀，不再是全面升溫的訊號，而更像是雙方在領袖會晤前試探彼此談判籌碼的策略。這與貝萊德長期以來的觀點一致，也就是經濟基本法則會限制政策走向極端，同時強化貝萊德對美股的偏好。

貝萊德認為，美國財報開局強勁，正好印證這一點。企業展現的成長韌性、Fed的降息循環，以及AI主題的持續發酵，都支撐了股市。不過，貝萊德在布局上並非一味追逐大趨勢，而是進一步分析細節，密切追蹤 AI 投資支出動向與關稅政策的實際影響。

相關新聞

比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢

美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指...

數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋

第三方支付長期被博弈集團利用作為洗錢管道。數位發展部27日與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制。數發部指出，已促成業者成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」，目標在2025年11月底前達成100%查核覆蓋率，防杜博弈犯罪集團以能量登錄名義滲入產業或利用業者從事不法資金流動。

NCC：災害漫遊要點草案本週應可公告 後續滾動檢討

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點。NCC代理主委陳崇...

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

由人工智慧（AI）股掛帥的美股、台股指數不斷刷新史上新高紀錄，金價也突破4000美元大關，市場對美國聯準會降息的預期，已經造就一場前所未見的狂歡盛宴。投資人不斷進場，除了有基本面相關題材的支撐，還有一個心理學上的名詞可形容，就是「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）。

開戶送桌曆、交易抽iPhone17！ 華南期貨年終「黃金夜總會」盛大開跑

歲末壓軸盛會熱烈開跑！華南期貨於2025年底推出年度重磅活動「歲末召集令之黃金夜總會」，集結「開戶好禮」、「交易滿額獎」與「夜盤加碼」三大亮點，最高可抽iPhone17 Pro Max與黃金。活動期間

重建找華南，一點也不難！ 華南金資產打造「都更危老華南隊」 一條龍服務助攻老屋新生

數十年的老房子，承載著一家人成長回憶，卻也隨著歲月流逝，面臨漏水、管線老舊、隔音差、沒有電梯等居住痛點，更潛藏耐震與消防安全的風險。為了讓民眾安心居住、提升生活品質與不動產價值，「危老重建」與「都市更

