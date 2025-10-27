股市最佳投資時間已過？ 10月消費者信心指數下滑

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布10月消費者信心指數（CCI），總指數為63.96點，較上月下降0.73點，仍處於偏低的悲觀區間。儘管六項指標中有五項上升，但唯「投資股票時機」大幅下挫15.16點，拖累總指數走低。

台經中心執行長吳大任分析，10月指數呈現「股市創高、信心反降」的矛盾現象，主因民眾對股市居高思危；雖然台股攻上2萬8千點、經濟表現不錯，但民眾預期可能回檔，導致投資意願驟減。不過，受惠於就業與內需回溫，家庭經濟與景氣感受皆有改善。

本月上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，為69.58點，較上月上升2.51點；其次為「未來半年物價水準」32.22點，上升2.27點；第三為「未來半年家庭經濟狀況」74.71點，上升2.17點；「國內經濟景氣」亦上升2.17點至78.35點；「購買耐久性財貨」上升1.67點至92.37點。

唯一下跌的指標為「未來半年投資股票時機」，為36.52點，較上月大減15.16點，成為拖累整體信心的主因。從絕對水準來看，六項指標仍偏向悲觀區間。

此外，「購買房地產時機」為90.42點，較上月上升1.48點；「目前健康狀況」與「預期健康狀況」分別上升2.13點及2.92點，顯示民眾對未來生活品質的評價略有改善。

吳大任表示，「未來半年就業機會」指標上揚，主因整體出口持續成長帶動動能，加上畢業季結束、勞動供給減少，淡化了無薪假增加的不利影響。服務業仍是國內最大就業族群，隨著股市上漲、家庭所得提升，內需活動熱絡、業者增聘人力，形成就業回穩的支撐。不過，整體仍屬溫和回升，顯示就業情勢止跌回穩，但尚未全面轉強。

針對「未來半年投資股票時機」指標大幅下滑，吳大任指出，台股創高雖反映經濟表現不錯，但民眾居高思危，擔心高檔修正風險，加上美國232條款半導體關稅與台美談判結果仍未明朗，外部變數使投資人轉趨保守，認為現階段風險偏高、非進場時點，導致分數明顯下滑。他強調，這並非股民對台股失去信心，而是認為短線評價過高、傾向暫時觀望。

商品推薦

