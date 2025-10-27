比特幣反彈上攻11.5萬美元 專家分析影響幣價三大趨勢
美國暫緩對中國加徵100%關稅，市場避險情緒稍緩，帶動比特幣價格出現反彈至11.5萬美元。幣修學分共同創辦人周律辰分析指出，近期比特幣走勢反映市場槓桿出清、避險情緒轉變及流動性修復等多重因素，短線回穩，整體走勢震盪偏多。
周律辰表示，此輪反彈的首要關鍵在於槓桿大量掃清，先前加密市場出現大規模清算，使高風險、低品質資產被迫出場，整體資金規模收縮，資金結構轉為保守；第二個因素是「避險情緒」轉變，大跌後投資人普遍轉趨觀望或避險，降低交易頻率與槓桿曝險，因此雖然部分資金逢低進場，帶動比特幣於12日小幅上漲，但整體反彈力道有限。
從技術面觀察，周律辰提到，比特幣近期走勢出現「W底」型態的跡象，目前已完成第二次測底，且底部位置略為墊高，為正面信號，顯示市場賣壓逐步減輕，若後續成交量能回溫，將有助延續反彈趨勢。
然而，周律辰也提醒，目前流動性尚未完全回補，經歷前一波資金撤出後，交易所與市場參與者仍處於恢復信任、增加訂單的階段，交易節奏偏慢、價格震盪幅度大，要等到流動性回升、交易量穩定，反彈行情才可能更明確。
綜合來看，比特幣價格底部墊高確實是健康跡象，但若要確認趨勢翻多，仍需觀察資金回流與宏觀政策面的變化。
