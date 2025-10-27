數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋

第三方支付長期被博弈集團利用作為洗錢管道。數位發展部27日與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制。數發部指出，已促成業者成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」，目標在2025年11月底前達成100%查核覆蓋率，防杜博弈犯罪集團以能量登錄名義滲入產業或利用業者從事不法資金流動。

博弈犯罪集團取得數發部服務能量登錄資格成為第三方支付服務業者，或佯裝網路店家騙取第三方支付服務業者支付管道讓賭客入金，是第三方支付常見洗錢態樣，東窗事發後往往人去樓空，造成民眾財產損失，已成為不容忽視的社會問題。

數發部今日聯合行政院洗錢防制辦公室、法務部、臺灣高等檢察署、金融監督管理委員會、法務部調查局洗錢防制處、法務部調查局新世代打擊詐欺督導中心及第三方支付服務業公會，共同舉辦記者會，展現跨部會結合產業自律，落實公私協力強化管理及共同防制洗錢的決心，攜手守護民眾財產安全。

數發部指出，第三方支付服務業者提供多元、便利的支付管道，促進微型電商蓬勃發展，博弈犯罪集團亦看重其多元、便利的支付管道便於賭客入金，進而鎖定第三方支付從事不法洗錢行為。

為杜絕此類不法洗錢行為，數發部成立後納管第三方支付服務業者，於112年7月創立服務能量登錄制度，確認實際提供第三方支付服務業者家數，更進一步於2024年7月增訂洗錢防制法第6條，未通過能量登錄者不得提供第三方支付服務，將服務能量登錄制度由鼓勵制提升強度為類特許制，大幅提高產業進入門檻，有效防堵不肖業者混入。

數發部自2025年1月起，啟動全面性實質審查及現地查核機制，展現高強度管理決心。針對第三方支付服務業者，數發部邀集法務部調查局、財政部各區國稅局執行包含：能量登錄新申請審查、能量登錄展延期限審查及洗錢防制現地查核等多層次管理機制，迄今已至69家業者營業處所，辦理112場實質審查及現地查核，扣除例假日及國定假日天數，平均每週執行2-3場，顯示數發部聯合跨部會落實防制洗錢之高執行力度與決心。

數發部強調，查核過程中一旦發現業者有違規情事，已立即依法裁罰或廢止能量登錄資格，目前通過能量登錄業者總計53家，已裁罰8家業者、廢止3家業者，裁罰金額總計273萬元，預計於2025年11月底前完成100%查核覆蓋率，以防範並杜絕博弈犯罪集團取得能量登錄資格進入第三方支付服務產業或利用第三方支付服務業者進行不法洗錢行為。

為進一步完備健全第三方支付服務產業鏈，數發部積極促成第三方支付服務業者成立中華民國第三方支付服務業商業同業公會，公會成立象徵第三方支付服務產業邁入新里程，透過凝聚會員宣示自律，並擔任業者與主管機關之間的溝通平台，未來更將致力於協助防制洗錢及打擊詐騙等政策順利落地，同時反映產業需求，形成正向循環。

因應第三方支付服務業為新興商業模式，數發部將持續與各部會及公會緊密合作，定期檢視相關法規政策，必要時進行滾動式修正。透過100%實質審查及現地查核、跨部會協力合作及情資分享、產業自律三方齊下，共同打擊詐騙、防制洗錢、促進產業發展，建立安全、透明、可信賴的第三方支付服務產業生態系統，讓民眾安心使用數位支付服務。