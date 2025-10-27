快訊

NCC：災害漫遊要點草案本週應可公告 後續滾動檢討

中央社／ 台北27日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照
颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動災害漫遊先導機制，並研擬作業要點。NCC代理主委陳崇樹今天表示，災害漫遊要點草案明訂啟動標準、範圍與限制等，這週應可對外公告，會持續與業者密切配合，依實務經驗，滾動式檢討。

NCC說明，災害漫遊是指在天災或緊急狀況下，若用戶原屬電信業者基地台毀損、無法提供服務，將可自動或手動選擇其他業者的網路連線，繼續利用語音通話與行動上網等服務。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席報告業務概況並備質詢。

陳崇樹接受媒體聯訪時說，除了參考美國、日本等國際方式，也依據災害漫遊先導機制經驗，與電信業者多次開會，並邀集消防署、內政部、公平會等多單位討論，擬定啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點草案，已於23日簽出，這週應該可以對外公告。

陳崇樹表示，災害漫遊要點草案啟動的時機等細節，主要依據災害防救法及電信管理法第22條規定來辦理，NCC與業者密切配合，有需要調整的部分，會持續修正。

媒體關注目前NCC委員人數不足，以致無法組成委員會的影響範圍，陳崇樹說明，根據NCC組織法第9條第2項相關規定，牽涉到法規命令、法律訂定修正等及重大政策，應由委員會議決議。

陳崇樹舉例，有線電視頻道上下架，以及廣播電視評鑑、換照，尤其是整年度約有104個換照案屆期，須待NCC委員會開會決議，因此NCC跟業界想法一樣，期盼NCC能夠早日正常運作。

