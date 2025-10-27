聯準會30日料「保險式」降息

在美國政府關門導致經濟數據延後發布，導致美國聯準會「摸黑決策」，聯準會卅日預料將「保險式」降息一碼（○點二五個百分點），有望增添明年經濟成長的順風。

美國經濟現況混沌不明，不僅讓投資人頭痛不已，連仰賴實際數據、而非預測的聯準會也陷入決策兩難。聯準會預定美東時間廿九日下午二時（台灣時間卅日凌晨二時）公布利率決策，芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，投資人預期降息一碼的機率，高達百分之九十八點三。

若聯準會降息，也履行了九月利率點狀圖的預測。聯準會主席鮑爾可能強調這次降息是為了「買保險」，防範就業市場的下行風險。雖然官方數據持續延後發布，但替代數據都暗示勞動市場漸趨疲軟，目前決策官員調整利率展望的理由並不多，十二月可能再度降息一碼。