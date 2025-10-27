聽新聞
雙北青年購屋 門檻近2千萬元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行管控房市房價持續堅挺不墜，雙北成家依舊困難。根據聯徵中心與內政部實價登錄資料顯示，雙北青年購屋總價普遍落在兩千萬元上下，過去的成家「千萬宅」，如今已變成「兩千萬宅」。其中台北市南港區，因為屋齡較新，均價甚至高達二七四五萬元。

此外，台北市中山區均價一九四一萬元，新北市三重區及板橋區，均價也高達一七八二萬及一七四三萬元，顯見即使房價相對親民的新北市，仍逼近兩千萬元水準。

值得注意的是，這份統計涵蓋去年第三季至今年第二季的購屋貸款資料，盤點雙北最受廿至卅五歲青年青睞的購屋熱門行政區。排除屋齡未滿兩年、新成屋空屋或一樓特殊交易，並以主用途為自住的個案為主，數據更能反映市場實際成交水準。

房仲業者說，政府推出新青安政策後，因為貸款總額提高，也讓青年願意承擔的總價升高，過去外界認為青年成家首選千萬宅，現在已經變成兩千萬宅。

北市青年購屋前五名依序為中山、內湖、南港、北投與文山區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對年輕族群吸引力強。

新北市則以板橋、三重、淡水、土城、新莊為前五名。板橋作為行政中心與交通樞紐，房價支撐力強；三重與新莊緊鄰台北，交通網密集；淡水的平均總價一一六四萬元，已是少數能「用千萬出頭」買房的區域。

台銀表示，整體房市，預售屋價穩量縮、中古屋價格略有鬆動，未來半年房市可能維持緊縮態勢。

土銀則認為，央行放寬換屋族期限與新青安排除不動產放款比率限制，對需求面有助益。不過，要讓交易量明顯回升，仍須觀察央行是否進一步鬆綁集中度管理。土銀預期，房市短期仍以「量縮價穩」為主，若賣方讓利、以價換量，才可能出現短線回溫空間。

商品推薦

