聽新聞
0:00 / 0:00

央行鬆綁房市？關鍵在新推案是否降價

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中央銀行祭出的房市管制措施是否鬆綁，新推案房價是否顯著下降將是觀察重點。記者曾原信／攝影
中央銀行祭出的房市管制措施是否鬆綁，新推案房價是否顯著下降將是觀察重點。記者曾原信／攝影

中央銀行第七波房市管控屆滿一年，據了解，央行近來已在整理房市各項指標，作為第四季理監事會是否調整管控措施的重要參考，其中，不動產集中度、民眾預期心理已經符合央行目標，新推案房價是否顯著下降，將是央行後續的重要觀察要件。

央行總裁楊金龍上周在立法院財委會備詢指出，除了不動產集中度及市場相關指標外，調整房市管控的關鍵因素則在房價變化。由於金融機構不動產集中度已經明顯下滑，反應市場預期心理的市場調查也顯示看漲比率下降，然而，包括內政部住宅價格指數、國泰、信義等房價指數年增率雖都減緩，但從實價登錄來看，價格還是沒降，主要是新推案的價格仍高漲。

據悉，從央行掌握的資料可以看出，中古屋成交價已經有緩步下跌的趨勢，但整體房價尚未明顯下滑，央行內部分析，關鍵仍在大建商口袋夠深。不過，央行也認為，房價要大幅下修百分之廿、卅不切實際，也並非央行調控政策目的，只是「不可能房價維持高點、央行卻鬆手」。

根據央行最新統計，截至今年八月底，全體銀行不動產貸款集中度為百分之卅六點七一，較去年高點百分之卅七點六一下降，回到二○二○年底的水準。全體銀行不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率也全數下滑。顯示金融機構確實在降低不動產曝險部位。

此外，政大永慶房價指數顯示，第三季全台、六都加新竹縣市成屋季跌幅有擴大趨勢，若以去年第三季房價最高點為基期，截至今年第三季，全國年跌幅近百分之七，尤其愈往南部跌幅愈顯著，台中、台南以及高雄等三都年跌幅更是百分之七點五起跳。然而，出現明顯落差的是，代表新成屋的國泰指數第二季僅小跌百分之○點二五。

楊金龍先前表示，會在第四季進行房市管控政策的通盤檢討。金融圈高層指出，從金融穩定的角度看，集中度下滑是央行的首要目標，目前算是初步達標，因此楊金龍多次強調，會給各家金融機構自主調整空間。其次，房市成交急凍也讓民眾預期房價上漲心理大幅下滑。也就是說，放寬管控的最後關鍵仍在具體房價，尤其是新推案是否能夠「量縮價跌」。

該高層分析，如果建商真的讓利，民眾購屋壓力減輕，央行才有望在第四季適度鬆綁，畢竟管制的目的是降低銀行風險，並且讓房市回歸正軌，杜絕炒作氣氛，並不是為了打趴房市。

央行 房價 房市 楊金龍

延伸閱讀

害人透天厝倒塌賠千萬 高雄建商竟還告被害住戶想討回

盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰

新台幣要換樣？央行啟動五面額改版 「不放政治人物」掀論戰

鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

相關新聞

監委促檢討 台電：虛心檢討…停電降65%、自動化5分鐘內復電破7成

針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。台電指出，為...

獨／台積電亞利桑那設廠效應 台中餐飲界磨拳擦掌準備赴美

隨著台積電去美國亞利桑那設廠，連帶相關供應鏈也前往，將形成一定的聚落，獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名的「不葷主義茶餐廳」...

本周財經焦點

本周財經焦點

央行鬆綁房市？關鍵在新推案是否降價

中央銀行第七波房市管控屆滿一年，據了解，央行近來已在整理房市各項指標，作為第四季理監事會是否調整管控措施的重要參考，其中...

開戶送桌曆、交易抽iPhone17！ 華南期貨年終「黃金夜總會」盛大開跑

歲末壓軸盛會熱烈開跑！華南期貨於2025年底推出年度重磅活動「歲末召集令之黃金夜總會」，集結「開戶好禮」、「交易滿額獎」與「夜盤加碼」三大亮點，最高可抽iPhone17 Pro Max與黃金。活動期間

重建找華南，一點也不難！ 華南金資產打造「都更危老華南隊」 一條龍服務助攻老屋新生

數十年的老房子，承載著一家人成長回憶，卻也隨著歲月流逝，面臨漏水、管線老舊、隔音差、沒有電梯等居住痛點，更潛藏耐震與消防安全的風險。為了讓民眾安心居住、提升生活品質與不動產價值，「危老重建」與「都市更

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。