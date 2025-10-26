快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

聽新聞
0:00 / 0:00

監委促檢討 台電：虛心檢討…停電降65%、自動化5分鐘內復電破7成

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。圖／本報資料照片
針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。圖／本報資料照片

針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。台電指出，為因應國內用電持續成長，近年積極推動變電所設置、配電線路設備汰換及配電系統強化等工程，全面提升電網韌性。近年停電情況明顯下降，2024年全國配電事故停電件數較2012年已大幅減少超過1.3萬件，降幅約65%，顯示配電系統穩定度顯著提升，未來仍將持續努力精進。

台電說明，已針對防災需求推動電纜地下化，以降低天然災害事故發生時對供電造成的影響。然而，地下化雖具有提升供電容量、降低災害停電、減少外物觸碰、強化防災韌性等優點，但因建置成本約為架空線路的8至12倍，且道路主管機關要求孔蓋降埋，因而增加故障點查修難度，搶修復電時間平均較未降埋時增加3.5小時，電纜地下化仍需審慎評估推動規模。此外，由於地下化工程需配合地方規劃及民眾支持，且建設成本高，目前尚無法支應大量的電纜地下化工程。

台電說，自動化饋線具有快速偵測及判斷故障區段的功能，復電時間由未自動化時的約1小時，縮短至5分鐘以內，台電每條饋線自動化開關建置初期達1.5具以上，即視為該饋線已自動化，為進一步縮短復電時間，確保電網改善成效加強推動智慧電網建置，台電目前每條饋線平均已達3.6具，下游5分鐘內復電率由2019年17％，提升至今年9月73.51%，加速縮小停電影響範圍。

台電表示，隨著區域經濟發展，民生樂利，電力需求也隨之增加，變電所成為用電樞紐的必要電力設施，但社會氛圍仍常將其視為鄰避設施，導致新建計畫推動不易。為降低地方疑慮並兼顧景觀與公共利益，台電近年從設計、溝通及宣導三方面同步進行改善，包括採取屋內化與地下化設計，並結合多目標公共空間及綠化環境；主動與地方舉辦小型分眾溝通或大型說明會，同時提供友善睦鄰空間；並透過科學數據化解民眾疑慮，如委託第三方科學檢測與公開資訊，說明電磁場安全數據，逐步化解民眾疑慮。

有鑑於電力建設攸關民生及產業穩定發展，台電將持續強化地方溝通，化解民眾疑慮，透過公開透明的資訊與機制讓社會了解電網升級的重要性及必要性。台電也期盼社會各界給予支持與協助，共同提升供電穩定，為區域繁榮與長期發展奠定穩固基礎。

台電 停電 供電 監察院

延伸閱讀

電桿突倒塌！桃園龜山1313戶摸黑過夜 台電搶修中

基隆驟雨逾3千戶停電 上午10時全數復電

基隆配電線路疑因風雨受損 饋線跳脫多數3分鐘復電 百戶仍停電待修

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

相關新聞

監委促檢討 台電：虛心檢討…停電降65%、自動化5分鐘內復電破7成

針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。台電指出，為...

獨／台積電亞利桑那設廠效應 台中餐飲界磨拳擦掌準備赴美

隨著台積電去美國亞利桑那設廠，連帶相關供應鏈也前往，將形成一定的聚落，獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名的「不葷主義茶餐廳」...

東南亞首座智慧自駕測試場 模擬大雨濃霧、時速達110公里

一場豪雨從「屋頂」傾瀉而下，能見度瞬降，一輛電動巴士依舊穩定駛過；眼前濃霧瀰漫，疾馳中的小客車還能急煞，定在靜止的前車尾端，沒有追撞，這並非真實道路場景，而是車輛中心全新打造的智慧自駕測試場。 為了推動國內智慧自駕車產業升級，政府與車輛中心攜手打造全東南亞規格最高的自駕車測試場域，建立一個結合雨、霧、高速與市區多元環境的專業驗證基地。這項建設將加速台灣自駕與ADAS技術的商品化，並為我國汽車電子產業打開國際市場的通行證。

流通商戰／開箱神祕貴賓室服務 百貨為何這麼寵VIP？

百貨龍頭新光三越今年針對頂端會員全面升級，更在台北信義新天地A8館6樓打造全新貴賓廳，不僅空間設計雅緻，還可眺望信義區大樓景致。其他各大百貨也都設有等級不同貴賓室，帶有神祕感的百貨貴賓室，有些什麼特殊服務，業者又為何這麼「寵粉」？

領勞保年金 明年須滿65歲 漸進式調整邁向最後階段

勞保老年年金給付請領年齡每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自明（2026）年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之...

勞工規劃退休 平均僅61歲

目前勞保老年年金請領年齡為64歲，明（2026）年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規劃退休的勞工，規劃退休年齡平均為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。