監委促檢討 台電：虛心檢討…停電降65%、自動化5分鐘內復電破7成

針對監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。台電指出，為因應國內用電持續成長，近年積極推動變電所設置、配電線路設備汰換及配電系統強化等工程，全面提升電網韌性。近年停電情況明顯下降，2024年全國配電事故停電件數較2012年已大幅減少超過1.3萬件，降幅約65%，顯示配電系統穩定度顯著提升，未來仍將持續努力精進。

台電說明，已針對防災需求推動電纜地下化，以降低天然災害事故發生時對供電造成的影響。然而，地下化雖具有提升供電容量、降低災害停電、減少外物觸碰、強化防災韌性等優點，但因建置成本約為架空線路的8至12倍，且道路主管機關要求孔蓋降埋，因而增加故障點查修難度，搶修復電時間平均較未降埋時增加3.5小時，電纜地下化仍需審慎評估推動規模。此外，由於地下化工程需配合地方規劃及民眾支持，且建設成本高，目前尚無法支應大量的電纜地下化工程。

台電說，自動化饋線具有快速偵測及判斷故障區段的功能，復電時間由未自動化時的約1小時，縮短至5分鐘以內，台電每條饋線自動化開關建置初期達1.5具以上，即視為該饋線已自動化，為進一步縮短復電時間，確保電網改善成效加強推動智慧電網建置，台電目前每條饋線平均已達3.6具，下游5分鐘內復電率由2019年17％，提升至今年9月73.51%，加速縮小停電影響範圍。

台電表示，隨著區域經濟發展，民生樂利，電力需求也隨之增加，變電所成為用電樞紐的必要電力設施，但社會氛圍仍常將其視為鄰避設施，導致新建計畫推動不易。為降低地方疑慮並兼顧景觀與公共利益，台電近年從設計、溝通及宣導三方面同步進行改善，包括採取屋內化與地下化設計，並結合多目標公共空間及綠化環境；主動與地方舉辦小型分眾溝通或大型說明會，同時提供友善睦鄰空間；並透過科學數據化解民眾疑慮，如委託第三方科學檢測與公開資訊，說明電磁場安全數據，逐步化解民眾疑慮。

有鑑於電力建設攸關民生及產業穩定發展，台電將持續強化地方溝通，化解民眾疑慮，透過公開透明的資訊與機制讓社會了解電網升級的重要性及必要性。台電也期盼社會各界給予支持與協助，共同提升供電穩定，為區域繁榮與長期發展奠定穩固基礎。