快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

台塑石化：27日起汽柴油分別調漲0.5元、0.6元

中央社／ 台北26日電

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自27日凌晨1時開始，汽油每公升批售價格調漲0.5元，柴油每公升批售價格調漲0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化指出，27日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27元、95+無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.3元。

受到美中貿易戰局勢升溫、美國原油庫存較預期減少，美國總統川普取消與俄羅斯總統普丁的會談計畫，以及美國政府宣布對俄羅斯石油公司實施制裁等因素影響，推升國際油價上漲。

俄羅斯 國際油價 美國

延伸閱讀

北韓外長將訪俄羅斯與白俄羅斯 具體日期未公布

川普：將和習近平談農業芬太尼議題 可望達全面協議

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普亭不誠實坦率

相關新聞

獨／台積電亞利桑那設廠效應 台中餐飲界磨拳擦掌準備赴美

隨著台積電去美國亞利桑那設廠，連帶相關供應鏈也前往，將形成一定的聚落，獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名的「不葷主義茶餐廳」...

領勞保年金 明年須滿65歲 漸進式調整邁向最後階段

勞保老年年金給付請領年齡每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自明（2026）年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之...

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61....

Q3經濟成長率可望上修 全年表現也有望調升

行政院主計總處31日將發布第3季國民所得概估統計。由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延...

東南亞首座智慧自駕測試場 模擬大雨濃霧、時速達110公里

一場豪雨從「屋頂」傾瀉而下，能見度瞬降，一輛電動巴士依舊穩定駛過；眼前濃霧瀰漫，疾馳中的小客車還能急煞，定在靜止的前車尾端，沒有追撞，這並非真實道路場景，而是車輛中心全新打造的智慧自駕測試場。 為了推動國內智慧自駕車產業升級，政府與車輛中心攜手打造全東南亞規格最高的自駕車測試場域，建立一個結合雨、霧、高速與市區多元環境的專業驗證基地。這項建設將加速台灣自駕與ADAS技術的商品化，並為我國汽車電子產業打開國際市場的通行證。

流通商戰／開箱神祕貴賓室服務 百貨為何這麼寵VIP？

百貨龍頭新光三越今年針對頂端會員全面升級，更在台北信義新天地A8館6樓打造全新貴賓廳，不僅空間設計雅緻，還可眺望信義區大樓景致。其他各大百貨也都設有等級不同貴賓室，帶有神祕感的百貨貴賓室，有些什麼特殊服務，業者又為何這麼「寵粉」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。