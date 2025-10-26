台塑石化：27日起汽柴油分別調漲0.5元、0.6元
台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自27日凌晨1時開始，汽油每公升批售價格調漲0.5元，柴油每公升批售價格調漲0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化指出，27日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27元、95+無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.3元。
受到美中貿易戰局勢升溫、美國原油庫存較預期減少，美國總統川普取消與俄羅斯總統普丁的會談計畫，以及美國政府宣布對俄羅斯石油公司實施制裁等因素影響，推升國際油價上漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言