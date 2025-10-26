台塑石化：27日起汽柴油分別調漲0.5元、0.6元

一場豪雨從「屋頂」傾瀉而下，能見度瞬降，一輛電動巴士依舊穩定駛過；眼前濃霧瀰漫，疾馳中的小客車還能急煞，定在靜止的前車尾端，沒有追撞，這並非真實道路場景，而是車輛中心全新打造的智慧自駕測試場。 為了推動國內智慧自駕車產業升級，政府與車輛中心攜手打造全東南亞規格最高的自駕車測試場域，建立一個結合雨、霧、高速與市區多元環境的專業驗證基地。這項建設將加速台灣自駕與ADAS技術的商品化，並為我國汽車電子產業打開國際市場的通行證。

2025-10-26 14:00