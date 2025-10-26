獨／台積電亞利桑那設廠效應 台中餐飲界磨拳擦掌準備赴美

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「不葷主義茶餐廳」獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名，老闆陳勝雄證實接獲美方投資人探詢，希望能赴美合作開設餐廳。圖／取自臉書「不葷主義茶餐廳」
隨著台積電去美國亞利桑那設廠，連帶相關供應鏈也前往，將形成一定的聚落，獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名的「不葷主義茶餐廳」也接獲美方投資人的探詢，希望能赴美合作開設餐廳。另據了解，知名的春水堂也在考慮中，因相關事宜還在醞釀期，尚不便對外透露。

不葷主義茶餐廳負責人陳勝雄在台中餐飲界知名，他曾創辦「天天見麵」並和藝人藍心湄合作開設「KiKi」川菜餐廳，5年前在公益路開設不葷主義茶餐廳受到歡迎，兩年多前也赴台北開設分店，目前旗下還有「GOGOGA 極上雞湯」和「瓦庫燒肉」等餐廳。

不葷主義茶餐廳會受到歡迎，和他們能將素食做成一般的葷食形態，而且口感自然，不覺得是在吃素，但用料卻是健康取向。例如酸菜魚是用山藥、猴頭菇和蛋白等做成，辣子雞丁以大豆蛋白和小麥和蛋黃等做成，吃起來還以為真的在吃葷食。

陳勝雄證實確實有美國科技界友人希望他赴美投資，並且能與他一起投資，他對自己的素食能獲美國消費者青睞也十分有信心。但是，這牽涉到技術和人手，以不葷主義茶餐廳台中公益店而言，光是廚房裡就有30人，這些師傅跟他很久，都是技術在身而且完全手工製作，如何能在美國複製，師傅願不願意去是一大考量。

他說，但是美國餐飲業的毛利率高，素食在科技業有愛好者，整體消費者也有約10%的人喜歡吃素，而且同樣做一件事，美國比台灣可以獲得較高的利潤，因此他已著手規畫赴美考察事宜。

另外，市場傳出知名的春水堂人文茶館也正著手籌畫赴美投資事宜，而該公司的副品牌茶湯會已在美國有加盟業者在經營。一般認為，以春水堂的知名度和餐飲形態要在美國站穩應非難事。不過，春水堂今並不願意證實此事，但表示有在考慮中，其餘則尚不便透露。

「不葷主義茶餐廳」獲得今年台中鍋烤節蔬食組第一名，老闆陳勝雄證實接獲美方投資人探詢，希望能赴美合作開設餐廳。圖／陳勝雄提供
