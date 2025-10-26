經濟部：前9月僑外投資綠能近30億美元

百貨龍頭新光三越今年針對頂端會員全面升級，更在台北信義新天地A8館6樓打造全新貴賓廳，不僅空間設計雅緻，還可眺望信義區大樓景致。其他各大百貨也都設有等級不同貴賓室，帶有神祕感的百貨貴賓室，有些什麼特殊服務，業者又為何這麼「寵粉」？

