經濟部：前9月僑外投資綠能近30億美元
經濟部今天表示，今年1月至9月僑外來台投資綠能產業金額已近30億美元，持續墊高台灣僑外投資，證明台灣未有外資流失的問題。
針對近日媒體報導指稱，因台海地緣政治緊張升溫，多家國際綠能業者評估撤出台灣，經濟部今天發布新聞稿表示，尊重國外綠能開發商在因應外在投資環境變化及商業模式考量，調整個別公司全球投資策略布局，將持續精進綠能投資環境，創造綠電，增加產業國際競爭力。
經濟部細數，綠能投資持續墊高僑外來台投資金額，今年1月至9月核准僑外投（增）資金額高達近30億美元，包含丹麥商ORSTED WIND POWER TWHOLDING A/S約以20億2061萬美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAOSCSP約6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAKOCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司等大型投資案。
經濟部說明，這顯示外商直接投資金額持續增加，外商將配合綠能政策規劃如離岸風電區塊開發3.1、3.2等，持續投資台灣。
經濟部表示，近年國內外企業因應淨零趨勢及RE100承諾，對綠電需求持續攀升，產業發展需要綠電提升競爭力，太陽光電設置量中目前約有25%太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化。
