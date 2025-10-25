聽新聞
明年PC出貨量 業界估持續成長

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

隨著微軟近期正式終止Windows 10系統支援，帶動全球換機潮，推升第三季個人電腦（ＰＣ）出貨量年增百分之八點一，但因目前全球仍約有四成ＰＣ裝置採用Win 10，換機需求尚未完全釋放，將持續推動ＰＣ市場成長數年。業界預估，二○二六年ＰＣ出貨量將持續增長，有望帶動華碩宏碁廣達仁寶等ＰＣ供應鏈後市成長。

根據研調機構Counterpoint Research報告，今年第三季全球ＰＣ出貨量年增百分之八點一，成長力道主要來自Win 10支援於十月結束，以及美國關稅政策變化，帶來的戰略庫存調整。

從出貨量表現來看，聯想持續維持龍頭地位，其次依序為惠普、戴爾、蘋果及華碩，前五大廠中僅戴爾呈現年衰退，其餘廠商出貨量皆有雙位數年成長。

其中，華碩在消費性機種帶動下，出貨量季增百分之廿二點五、年增百分之十四點一，華碩為前五大ＰＣ廠中季增幅度最大的公司。

市場原先傳出，二○二六年微軟將推出Windows 12，將是首個圍繞人工智慧（ＡＩ）打造的作業系統，不過，外電報導，微軟副總裁Stefan Kinnestrand近期表示，Win 11最終將成為一個ＡＩ原生的作業系統，意指「智慧代理（agentic）」，參考市面上現有的ＡＩ代理功能，如Perplexity Comet、Chrome Gemini、ChatGPT等，可能就是ＡＩ能夠幫使用者操控電腦，完成各項指定任務。

