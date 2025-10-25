美股續創新高 本周面臨3考驗

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數上周五再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）利率決策會議，以及攸關市場走向的川習會。

道瓊工業指數廿四日首度突破四萬七千點，周線上漲百分之二點二。那斯達克綜合指數和標普五百指數也分別上漲百分之○點八和百分之一點二，連續兩周上漲。費城半導體指數上漲百分之一點九，續創新高；台積電ＡＤＲ則揚升百分之一點五，周線變動不大。

美國九月通膨增幅低於預期，推升聯準會台北時間卅日凌晨降息一碼（○點二五個百分點）的預期心理。不僅如此，利率交換合約也幾乎完全消化十二月再度降息的預期。

Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）形容，通膨就好比「福爾摩斯故事裡那隻沒有吠叫的狗」。他說，許多人原本預期通膨會大幅上揚，因而採取偏空布局，但軋空一直會持續，直到市場明白美國經濟和企業韌性其實比想像更強。

道明證券分析師則說，最新消費者物價指數報告讓聯準會在十月降息幾乎已成定局，十二月再降息可能性相當高。不過由於市場已提前反映，利率進一步向下空間有限。

本周在南韓登場的亞太經合會（ＡＰＥＣ）也備受關注，屆時美國總統川普將和中國國家主席習近平會面。若會談傳出好消息，可能激勵美股繼續上漲。

川普本月曾揚言，將自十一月一日起大幅調高對中國的關稅，反制北京祭出的稀土出口管制。美國政府上周五又說，正調查北京是否遵守川普上個任期內達成的貿易協議。

本周科技七雄中有五家企業，包括Google母公司Alphabet、Meta和微軟，及亞馬遜、蘋果等，將分別於廿九日、卅日盤後公布財報，結果也可能決定當前漲勢能否延續。

Freedom資本市場全球首席策略師伍茲（Jay Woods）表示，接下來股市的走向將由財報主導，尤其是這五家企業的財報，若再加上輝達三到四周後的業績，對年底行情的重要性不言可喻。