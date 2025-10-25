夏普攜鴻海 將推首款純電ＭＰＶ

鴻海旗下科技子公司夏普、正在加大對汽車領域的投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最新的成果是ＬＤＫ＋純電動ＭＰＶ概念車，將在本月的日本移動出行展上亮相，這款新車將在二○二七年初在日本市場推出，隨後進入東南亞市場。

日本經濟新聞報導，夏普首款汽車銷售通路，預計為家電零售商和房屋製造商。儘管價格尚未確定，但夏普電動汽車業務負責人大津輝明廿四日在線上新聞發布會上解釋說，「我們的目標是家庭可以毫無困難地負擔得起的價格」。

在移動展上，將展出基於鴻海製造的緊湊型小型貨車尺寸電動汽車的概念車「ＬＤＫ＋」。根據夏普的設想，ＬＤＫ＋在停車後能作為「客廳的延伸」使用。車內配備一個投影儀和一個可收起的螢幕，安裝在後排座椅上方，使車內變成一個移動影院或遠端工作空間。

夏普首席技術官談到這款概念車時表示，「它比我們之前展示的原型車型更輕，更接近商業化。在二○二四年九月舉行的公司技術展上，亮相了一款在全長約五公尺的機身上配備六十五吋液晶顯示屏的原型機」。

ＩＴ之家報導，與二○二四年原型車相比，最新的ＬＤＫ＋更加接近量產車型。車身比例已更符合傳統ＭＰＶ的設計。車頭的設計更為突出，採用了貫穿式ＬＥＤ大燈，並將夏普標誌整合進了覆蓋式格柵中。

新車配備側滑門，車廂內設有平坦的地板、可旋轉的駕駛座椅以及配有可折疊桌板的控制台。後排的座椅為三位乘客提供寬敞空間，創造出一個具有環境照明的休閒式氛圍。

這款電動汽車配備了夏普的ＡＩＯＴ（人工智慧物聯網）平台，能夠與家中的家電、空調和洗衣機等設備連接。新車能夠通過人工智慧學習用戶的習慣和偏好，並且支持Ｖ2Ｈ（電動汽車與家庭能源系統之間的雙向交互）功能、太陽能集成以及家庭電池系統。

夏普ＬＤＫ＋與富士康Model A共享平台。Model A在去年首次亮相，展示了高度模組化的內飾設計和靈活配置的外部造型，可根據不同需求進行調整。