勞工規劃退休 平均僅61歲

目前勞保老年年金請領年齡為64歲，明（2026）年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規劃退休的勞工，規劃退休年齡平均為61歲多，反映出我勞工退休年齡過早的現象。

因勞保老年給付是活愈久，領愈多，勞工太早退休也造成勞保老年年金給付沈重負擔。因此很多國家也會將延後退休做為解決勞保財務的解方之一。

勞動部今年發布勞工生活及就業狀況調查指出，已有14.2%勞工規劃退休年齡，另85.8%勞工尚未規劃。前者規劃退休平均年齡為61.2歲。

若按性別觀察，男性勞工中已規劃退休年齡者占16%，高於女性之12.4%，其中男性規劃「65歲以上」退休為9.1%，明顯較女性5.4%高；男性規劃退休年齡平均為61.8歲，亦較女性之60.5歲多1.3歲。

調查顯示，勞工已規劃退休後之生活費用來源占71.7%。至於各項生活費來源，在可複選情況下，「勞保老年給付及勞工退休金」占65.8%，「儲蓄」占50.3%，「投資所得」占45.8%，「再就業之收入」占23.2%，「由子女供應」占8.7%；「目前無規劃」占28.3%。