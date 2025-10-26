勞工規劃退休 平均僅61歲

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

目前勞保老年年金請領年齡為64歲，明（2026）年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規劃退休的勞工，規劃退休年齡平均為61歲多，反映出我勞工退休年齡過早的現象。

因勞保老年給付是活愈久，領愈多，勞工太早退休也造成勞保老年年金給付沈重負擔。因此很多國家也會將延後退休做為解決勞保財務的解方之一。

勞動部今年發布勞工生活及就業狀況調查指出，已有14.2%勞工規劃退休年齡，另85.8%勞工尚未規劃。前者規劃退休平均年齡為61.2歲。

若按性別觀察，男性勞工中已規劃退休年齡者占16%，高於女性之12.4%，其中男性規劃「65歲以上」退休為9.1%，明顯較女性5.4%高；男性規劃退休年齡平均為61.8歲，亦較女性之60.5歲多1.3歲。

調查顯示，勞工已規劃退休後之生活費用來源占71.7%。至於各項生活費來源，在可複選情況下，「勞保老年給付及勞工退休金」占65.8%，「儲蓄」占50.3%，「投資所得」占45.8%，「再就業之收入」占23.2%，「由子女供應」占8.7%；「目前無規劃」占28.3%。

勞工退休金 勞保

延伸閱讀

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

相關新聞

領勞保年金 明年須滿65歲 漸進式調整邁向最後階段

勞保老年年金給付請領年齡每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自明（2026）年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之...

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61....

Q3經濟成長率可望上修 全年表現也有望調升

行政院主計總處31日將發布第3季國民所得概估統計。由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延...

勞工規劃退休 平均僅61歲

目前勞保老年年金請領年齡為64歲，明（2026）年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規劃退休的勞工，規劃退休年齡平均為...

立委將考察亞資中心 檢視金融業試辦業務成效

立法院財委會立委27日將南下高雄，考察金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」發展成果，考察重點有二，一是視察專區當地的...

台中水湳園區土地 10月28日開標

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，將於28日開標。由於一旁的台中國際會展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。