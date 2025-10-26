台中水湳園區土地 10月28日開標
備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，將於28日開標。由於一旁的台中國際會展中心已於21日啟動試營運，也為此案開發前景帶來政策利多，開標結果受到高度關注。
西屯區經貿段6、8地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。
台中市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。
經發局7月中舉行招商說明會，即吸引50餘家業者報名，涵蓋百貨零售、壽險、地產開發及建設公司等業別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言