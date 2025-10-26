台中水湳園區土地 10月28日開標

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，將於28日開標。由於一旁的台中國際會展中心已於21日啟動試營運，也為此案開發前景帶來政策利多，開標結果受到高度關注。

西屯區經貿段6、8地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。

台中市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。

經發局7月中舉行招商說明會，即吸引50餘家業者報名，涵蓋百貨零售、壽險、地產開發及建設公司等業別。

