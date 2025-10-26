立委將考察亞資中心 檢視金融業試辦業務成效

立法院財委會立委27日將南下高雄，考察金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」發展成果，考察重點有二，一是視察專區當地的銀行，二是視察高雄亞洲新灣區。

高雄專區自7月試辦業務開始以來已滿三個月，銀行、保險及證券與投信投顧等金融三業者陸續進駐，截至目前，已有17家銀行業者、四家保險業者、十家投信投顧業者和六家證券商獲准進駐專區。

立委27日前往高雄視察亞洲資產管理中心業務試辦情形與高雄專區概況，將直接向進駐高雄專區的一、二家銀行了解實際試辦概況，同時視察高雄亞灣區，即金管會、高雄市政府會向立委簡報，讓立委掌握亞資中心的發展狀況。

截至目前，金融三業已陸續進駐高雄專區試辦資產管理業務。銀行局表示，有17家銀行進駐高雄專區，申請試辦的主要業務項目為授信、家族辦公室和跨境金融服務，家族辦公室服務已吸引不少高資產客戶主動洽詢；其次，專區首次開放銀行和投信投顧業者合作銷售境外基金，也引起市場高度興趣；至於授信業務詢問度熱絡，主要以自行質借需求較高，保險融資和隆巴德貸款（Lombard Lending）因涉及跨業合作，銀行和客戶雙方都在熟悉。

保險局表示，目前已有六家業者申請進駐專區進行業務試辦，已核准四家，分別為國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及凱基人壽，另有兩家正在審查中。截至9月底，專區核准的保險業財管商品共計28件，以美元利變型保單和分紅型壽險為主，主管機關將持續鼓勵業者在合規前提下，發展多元國際商品。

證期局表示，迄今共14家投信投顧業者申請進駐高雄專區，其中已有十家業者核准、四家審查中，試辦業務以多重境外基金銷售為主，已有兩檔基金通過核可，合作通路涵蓋兩家銀行；證券商則有八家業者申請。