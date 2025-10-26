Q3經濟成長率可望上修 全年表現也有望調升

行政院主計總處31日將發布第3季國民所得概估統計。由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延續擴張力道，研究機構預估在出口及投資表現優於預期下，今年第3季經濟成長率可望上修。

依財政部統計，今年9月出口542.5億美元，年增33.8％，已是連23紅；第3季出口1,694.2億美元，年增36.5%；前九月出口4,526.8億美元，年增29.7％，皆大幅躍進。

主計總處預測GDP成長率

主計總處分析，今年第3季經濟表現優於預期，主因企業擴大算力投資與高階資訊產品需求暢旺，人工智慧及新興科技應用持續推升出口需求，加上消費性電子新品上市，第3季出口動能明顯增強。根據財政部統計，第3季資本設備進口年增達47.6%，企業持續擴充產能、加速投資腳步，帶動民間投資成長。

至於民間消費，主計總處表示，8月底汽車消費受貨物稅及關稅是否調降的不確定性影響，導致民眾觀望、消費動能轉弱。不過股市表現亮眼，成交值高帶動手續費收入，也透過財富效果挹注消費力道，抵銷部分負面影響，使整體民間消費仍維持持平水準。

依主計總處今年8月預測，2025年全年GDP成長率為4.45%，各季分別為第1季5.45%、第2季8.01%、第3季2.91%、第4季1.72%；展望2026年，經濟成長率預估為2.81%，各季分別為2.39%、0.46%、3.52%、4.82%。

主計長陳淑姿日前已表示，今年GDP成長率可望再上修。

主計總處表示，今年AI需求強勁推升出口與投資，使今年成長基期偏高，明年動能可能略為回落，但仍可維持溫和成長。

對於後續經濟變數，主計總處指出，主要觀察重點在關稅與AI兩大面向。關稅部分，包括美國232條款及後續談判結果，將牽動全球貿易與投資節奏；至於AI，目前以龍頭企業的算力建置與高階資訊產品需求居多，若相關企業持續加碼資本支出，有助延續景氣熱度，但若投資腳步放緩，動能恐出現轉折。