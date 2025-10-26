聽新聞
0:00 / 0:00

Q3經濟成長率可望上修 全年表現也有望調升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延續擴張力道，研究機構預估在出口及投資表現優於預期下，今年第3季經濟成長率可望上修。聯合報系資料照
由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延續擴張力道，研究機構預估在出口及投資表現優於預期下，今年第3季經濟成長率可望上修。聯合報系資料照

行政院主計總處31日將發布第3季國民所得概估統計。由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延續擴張力道，研究機構預估在出口及投資表現優於預期下，今年第3季經濟成長率可望上修。

依財政部統計，今年9月出口542.5億美元，年增33.8％，已是連23紅；第3季出口1,694.2億美元，年增36.5%；前九月出口4,526.8億美元，年增29.7％，皆大幅躍進。

主計總處預測GDP成長率
主計總處預測GDP成長率

主計總處分析，今年第3季經濟表現優於預期，主因企業擴大算力投資與高階資訊產品需求暢旺，人工智慧及新興科技應用持續推升出口需求，加上消費性電子新品上市，第3季出口動能明顯增強。根據財政部統計，第3季資本設備進口年增達47.6%，企業持續擴充產能、加速投資腳步，帶動民間投資成長。

至於民間消費，主計總處表示，8月底汽車消費受貨物稅及關稅是否調降的不確定性影響，導致民眾觀望、消費動能轉弱。不過股市表現亮眼，成交值高帶動手續費收入，也透過財富效果挹注消費力道，抵銷部分負面影響，使整體民間消費仍維持持平水準。

依主計總處今年8月預測，2025年全年GDP成長率為4.45%，各季分別為第1季5.45%、第2季8.01%、第3季2.91%、第4季1.72%；展望2026年，經濟成長率預估為2.81%，各季分別為2.39%、0.46%、3.52%、4.82%。

主計長陳淑姿日前已表示，今年GDP成長率可望再上修。

主計總處表示，今年AI需求強勁推升出口與投資，使今年成長基期偏高，明年動能可能略為回落，但仍可維持溫和成長。

對於後續經濟變數，主計總處指出，主要觀察重點在關稅與AI兩大面向。關稅部分，包括美國232條款及後續談判結果，將牽動全球貿易與投資節奏；至於AI，目前以龍頭企業的算力建置與高階資訊產品需求居多，若相關企業持續加碼資本支出，有助延續景氣熱度，但若投資腳步放緩，動能恐出現轉折。

主計總處 成長率

延伸閱讀

抵消美關稅影響…加國總理卡盼晤習近平 緩和貿易緊張

主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

預算編制 會擬妥優先順序 外界憂台灣之盾排擠其他支出

相關新聞

領勞保年金 明年須滿65歲 漸進式調整邁向最後階段

勞保老年年金給付請領年齡每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自明（2026）年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之...

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61....

Q3經濟成長率可望上修 全年表現也有望調升

行政院主計總處31日將發布第3季國民所得概估統計。由於第3季出口金額比原預測多出92億美元，投資動能強勁，顯示國內景氣延...

勞工規劃退休 平均僅61歲

目前勞保老年年金請領年齡為64歲，明（2026）年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規劃退休的勞工，規劃退休年齡平均為...

立委將考察亞資中心 檢視金融業試辦業務成效

立法院財委會立委27日將南下高雄，考察金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」發展成果，考察重點有二，一是視察專區當地的...

台中水湳園區土地 10月28日開標

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，將於28日開標。由於一旁的台中國際會展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。