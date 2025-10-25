快訊

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保老年年金給付請領年齡係每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自2026年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
勞保老年年金給付請領年齡係每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自2026年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之，明年起將達到勞保條例65歲法定退休年齡目標。

因應我國人口高齡化，《勞工保險條例》規定，勞保年金從2009年開辦時，即已明定未來勞保老年年金法定請領年齡為65歲；只不過，法定請領年齡65歲不是一步到位，而是分年、漸進式達到，並將於2026年正式達到65歲目標。官員表示，自明年起，勞保、國保法定請領年齡皆一致為65歲。

因應勞動力短缺並確保社會給付財務安全，世界主要國家多有延後退休年齡的趨勢，據了解，勞動部現未再進一步討論延後退休年齡，目前勞保條例僅鼓勵雇主可與勞工協商延後退休年齡至65歲之後。惟勞保財務年年惡化，須仰賴政府年年鉅額撥補，未來是否再延後退休年齡，值得關注。

勞保老年年金是勞工退休生活第一層經濟保障，勞工想請領勞保年金，必須搞懂法定請領年齡。依勞保規劃，勞保老年年金自2009年開辦，老年年金的法定請領年齡自2009年至2017年為年滿60歲，2018年提高為滿61歲，2020年提高為滿62歲，2022年提高為滿63歲，2024年提高為滿64歲，以每兩年調高一歲速度，直至2026年以後，均為滿65歲才能請領老年年金。

對勞工來說，要知道自己何時可以領老年年金，最簡單的方法就是看自己的出生年次。舉例來說，民國46年次、西元1957年（含）以前出生的勞工年滿60歲即可請領。民國47年次、1958年出生，為61歲；民48年次、1959年出生為62歲領；民國49年次、1960年出生為63歲；民國50年次、1961年出生為64歲，若是民國51年次、1962年以後出生的勞工法定請領年齡通通都是滿65歲。

勞保老年年金除了全額之外，並且增加提供「減額」及「增額」請領方式，勞工可以選擇提早領、或延後領，最多是提前五年開始領（減額年金），或最多延後五年請領（增額年金）。至於何時可提早領，或何時是延後領，亦以法定請領年齡為準往前或往後算。

若提前領，每提前一年領就減領4%，最早可提前五年，最多減額20%；若延後領，則每延一年增領4%，最多延後五年領，增領20%。

舉例來說，民國51年次勞工，其法定請領年齡是65歲，則最早可在滿60歲那年開始請減額年金，也就是60歲、61歲、62歲、63歲、64歲都可請領減額年金。若是要領增額年金，則是66歲、67歲、68歲、69歲、70歲時請領。

勞保年金 退休 勞動部 高齡化

