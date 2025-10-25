快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

聽新聞
0:00 / 0:00

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61.2歲，反映出我勞工退休年齡過早的現象。圖為勞保局外觀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61.2歲，反映出我勞工退休年齡過早的現象。圖為勞保局外觀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61.2歲，反映出我勞工退休年齡過早的現象。

同時，因勞保老年給付是活愈久，領愈多，勞工太早退休也造成勞保老年年金給付沈重負擔。因此，很多國家也會將延後退休做為解決勞保財務的解方之一。

勞動部2025年發布勞工生活及就業狀況調查指出，已有14.2%勞工規畫退休年齡，另85.8%勞工尚未規畫。前者規畫退休平均年齡為61.2歲。

若按性別觀察，調查顯示，男性勞工中已規劃退休年齡者占16%，高於女性之12.4%，其中男性規劃「65歲以上」退休為9.1%，明顯較女性5.4%高；男性規劃退休年齡平均為61.8歲，亦較女性之60.5歲多1.3歲。

調查顯示，勞工已規劃退休後之生活費用來源占71.7%。至於各項生活費來源，在可複選情況下，「勞保老年給付及勞工退休金」占65.8%，「儲蓄」占50.3%，「投資所得」占45.8%，「再就業之收入」占23.2%，「由子女供應」占8.7%；「目前無規劃」占28.3%。

就各項來源比重，以「勞保老年給付及勞工退休金」占44.4%最多，其次為「儲蓄」占22.8%，「投資所得」占 21.1%居第三，「再就業收入」占9.7%，「由子女供應」占1.9%。換言之，勞工退休後每100元生活費用，有44.4%仰賴勞保老年金給付及勞退，22.8元來自儲蓄，21.1元來自投資，僅1.9元靠兒女供養。

勞工退休金 勞保 年金 勞退 勞動部

延伸閱讀

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

調查揭露：98%的Z世代「不想活成老闆那樣」 結果雙方都崩潰

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

相關新聞

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

勞保老年年金給付請領年齡係每兩年調升一歲，現須滿64歲才能請領。自2026年起，調升一歲，須滿65歲才能請領。簡言之，明...

勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61....

賴政府「二次能源轉型」將無核電？經濟部：不排除任何淨零選項

近期各界關注能源轉型議題，賴總統已指示台電評估舊核電廠安全檢查，但至今未對外說明。經濟部25日發布新聞稿表示，我國已於2...

川普、黃仁勳都來了 關稅戰火下APEC峰會問答一次看

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會月底將在韓國慶州舉行，在美中關稅戰推波助瀾下，這段時間不斷上演大國角力戰，...

交部招商大會金額將創高 預估釋出60案總額3,339億元

交通部年度招商大會將於11月19日舉辦，媒合投資人與相關案源，預計釋出60件招商案件、總金額達3,339億元，再創歷史新...

內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。