勞部調查：勞工規畫退休年齡均為61.2歲、44%靠勞保給付及勞退

今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。但根據勞動部調查，有規畫退休的勞工，規畫退休年齡平均為61.2歲，反映出我勞工退休年齡過早的現象。

同時，因勞保老年給付是活愈久，領愈多，勞工太早退休也造成勞保老年年金給付沈重負擔。因此，很多國家也會將延後退休做為解決勞保財務的解方之一。

勞動部2025年發布勞工生活及就業狀況調查指出，已有14.2%勞工規畫退休年齡，另85.8%勞工尚未規畫。前者規畫退休平均年齡為61.2歲。

若按性別觀察，調查顯示，男性勞工中已規劃退休年齡者占16%，高於女性之12.4%，其中男性規劃「65歲以上」退休為9.1%，明顯較女性5.4%高；男性規劃退休年齡平均為61.8歲，亦較女性之60.5歲多1.3歲。

調查顯示，勞工已規劃退休後之生活費用來源占71.7%。至於各項生活費來源，在可複選情況下，「勞保老年給付及勞工退休金」占65.8%，「儲蓄」占50.3%，「投資所得」占45.8%，「再就業之收入」占23.2%，「由子女供應」占8.7%；「目前無規劃」占28.3%。

就各項來源比重，以「勞保老年給付及勞工退休金」占44.4%最多，其次為「儲蓄」占22.8%，「投資所得」占 21.1%居第三，「再就業收入」占9.7%，「由子女供應」占1.9%。換言之，勞工退休後每100元生活費用，有44.4%仰賴勞保老年金給付及勞退，22.8元來自儲蓄，21.1元來自投資，僅1.9元靠兒女供養。