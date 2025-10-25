國科會率團參與台拉立年會 強化AI合作

快訊

中央社／ 台北25日電

國科會率團參與第24屆台拉立三邊科技合作年會，國科會表示，台灣與拉脫維亞、立陶宛的科技合作，20多年來不間斷，也期盼未來3國能加強在人工智慧領域的合作。

國科會今天發布新聞稿，第24屆台拉立三邊科技合作年會於台灣時間10月23日在拉脫維亞首府里加（Riga）召開，國家科學及技術委員會副主委陳炳宇率團赴拉國，與拉脫維亞教育科學部高教、科學暨創新司副司長Lauma Sīka及立陶宛教育及科學部高教、科學暨創新司司長塔帕勞斯肯尼（LaimaTaparauskienė）共同主持會議，三方共同檢視執行中的科技合作計畫成果，與遴選新年度合作研究計畫，並就彼此科技政策進行交流。

台灣與拉脫維亞、立陶宛兩國的科技合作，源於2000年與兩國教育科學部簽訂合作綱領，成立共同基金以補助三邊合作計畫。自2002年起，三邊科技合作年會每年於3國首都輪流舉辦，未曾間斷。2024年由台灣於台北辦理，今年輪由拉脫維亞主辦。

國科會科教發展及國際合作處處長李旺龍於會議中分享由國發會、國科會、經濟部、數發部等各部會共同規劃推動的AI新十大建設推動方案，聚焦智慧應用、關鍵技術、數位基磐等3大方向，以及政府結合產官學資源，以台南沙崙智慧綠能科學城為核心的大南方新矽谷推動方案。

Lauma Sīka則說明拉國科技政策，未來將朝向智慧科技專業化及數位資訊等領域發展，盼未來3國能加強在人工智慧領域的合作。

拉國科學委員會也安排訪團，於10月24日參訪拉國在工程與技術領域評分最高的科研機構電子與資訊科學研究所（Institute of Electronics and ComputerScience,EDI），該機構專精於「智慧嵌入式協作系統」（Smart Embedded Cooperative Systems,SECS），有助於未來推動人工智慧合作。

另外，安排訪團前往拉國最大國家行動電話公司（Latvian Mobile Telephone, LMT）、美國EdgeAutonomy無人機公司的里加分部，以及拜會里加科技大學（Riga Technical University, RTU）校長TalisJuhna，深入瞭解拉國資訊及相關科技發展現況，以利未來推動進一步合作。

