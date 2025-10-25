賴政府「二次能源轉型」將無核電？經濟部：不排除任何淨零選項

近期各界關注能源轉型議題，賴總統已指示台電評估舊核電廠安全檢查，但至今未對外說明。經濟部25日發布新聞稿表示，我國已於2024年提出二次能源轉型政策，透過「以氣代煤、推動多元綠能、導入儲能及強化電網韌性與深度節能」等策略，確保供電穩定，同時兼顧減碳與降低空污，將持續透過社會溝通，穩健推動能源轉型。

經濟部指出，台灣能源政策與國際趨勢一致，持續降低燃煤依賴並發展再生能源。2024年燃煤發電占比已降至39%，低於燃氣占比42%，再生能源則達12%。未來將以天然氣作為橋接能源，取代高碳排的燃煤發電，並以多元綠能與深度節能為推動方向，配合科技儲能及強韌電網韌性等措施，朝2030年「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」電力結構目標邁進。

經濟部強調，發展再生能源不僅是國際趨勢，更是全球提升產業競爭力的關鍵要素。於COP28會議期間，歐盟、美國共同倡議2030年前全球再生能源增加為三倍，已有133國響應，顯示再生能源已成為全球淨零轉型的主流方向。此外，對於先進核能技術（如小型模組化反應爐SMR），政府將持續關注國際發展動態，若技術更安全、核廢料問題獲解，並凝聚全民共識，政府不會排除任何有助於達成淨零目標的選項。

在推動能源轉型的同時，經濟部強調，供電穩定為政策推動的核心。台電公司2022年啟動10年5645億元「強化電網韌性建設計畫」，以力求分散、持續強固、加強防衛3大主軸，推動現行電網系統升級工程，強化特高壓電網，以逐步達到電網分散，提高設備穩定程度，提升全國電網面對突發事故的因應能力。此外，台電公司亦同步推動配電系統升級計畫，持續汰換變電所及配電線路設備、強化系統韌性。經全面改善後，近年全國停電情況明顯下降，2024年配電事故停電件數較2012年減少逾1.3萬件，降幅達65%，顯示供電穩定已大幅精進。

經濟部指出，因應未來天然氣占比增加，政府已訂定天然氣安全存量規範，並規劃自現行11天逐步提升至2027年14天以上，同時透過來源多元化與中長期契約等確保進口穩定，並配合再生能源與儲能發展，強化系統在極端氣候或突發情況下的韌性與調節能力，以降低能源供應風險。

經濟部表示，發展綠能產業是我國邁向淨零的關鍵基礎，近期面對部分不法勢力干擾情事，經濟部已與法務部共同成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，平台運作良好，若各界掌握相關情資，請即通報以利查處，共同維護綠能產業的健康發展環境。未來將持續推動「穩定供電、減碳降污、能源安全」，並與社會各界攜手，建構安全、永續且具韌性的能源未來。