分享聯準會降息行情 法人：公司債搭配全球 新興國家當地公債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要市場表現回顧。資料來源：彭博資訊
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。考量美國經濟應不至於陷入衰退、通膨仍高於聯準會目標，以及財政赤字壓力，聯準會若持續採取風險管理式降息因應就業市場走弱，預期公債殖利率曲線仍可能轉陡，長天期公債殖利率回揚風險存在，較看好存續期間短的公司債市機會。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會重啟降息，不僅有利於美元計價債市，亦可嘉惠各類債市表現。尤其，利差優勢減褪不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。建議可採取以廣納各類債券的美元精選收益複合債型基金，以及可受惠融資成本下降的公司債型基金為配置核心，並搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，做為分散美元資產、分享美元貶值的投資機會。

彭博全球公債指數本週小跌0.09%(換成美元)，美國政府繼續關門，避險需求越增。尤其美中貿易相關訊息紛雜，股市震盪，美國公債發售獲強勁需求，長債端推動殖利率曲線轉平，美國公債續漲0.31%，兩年期/十年期公債殖利率下滑1.28點/5.95點至3.4445%/3.9493%。歐洲公債亦漲0.14%，英國9月通膨意外持穩於3.8%，降息預期推升英國公債上漲1.05%。法國公債反應先前遭標準普爾降評(至A+)而僅小漲0.08%，漲幅居後。

彭博新興市場美元主權債指數上漲0.55%、當地公債換成美元小跌0.09%，美國十年期公債殖利率跌破4%，彰顯高殖利率美元債吸引力，然因美元轉強，當地債稍有匯損侵蝕。以色列宣布與哈馬斯恢復停火後，帶動該區尤其是埃及美元主權債上漲1.77%領先。川普總統威脅哥倫比亞將因毒品販運而被停止補貼並課徵高關稅，哥國公債跌0.58%(換成美元跌3%)。所幸因商品價格續揚，支撐拉丁美洲公債換成美元仍有0.09%報酬。市場風險趨避情緒起伏，新興市場美元主權債利差縮減2點至228基本點。

彭博美國投資級與非投資級債指數收高0.30%與0.18%，歐洲投資級與非投資級債指數上漲0.24%與0.23%。美國政府持續關門增添避險情緒，加上市場期待聯準會將繼續降息，且股市表現震盪，資金轉向高評等債，美國投資級債中醫療、公用事業與非循環性消費等防禦型產業及鐵路運輸與金屬礦業等延續近期強勁漲勢，非投資等級債各產業漲多跌少，金融、醫療、化學與建材漲幅優於大盤，媒體業則受惠產業整併趨勢激勵表現突出，反觀衛星電視逆勢下跌。就利差而言，美歐非投資級債利差近週小幅收窄2點與6點，收於291點與308點。

美國公債

