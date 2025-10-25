快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

AI 泡沫論過早 景順：但要留意這一點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順首席全球市場策略師Brian Levitt表示，AI泡沫論過早，基本面仍強勁。儘管如此，風險依然存在；如果公司的資金供應出現中斷，特別是對彼此高度關聯的公司，可能會引發股價的重大重估。

在AI題材主導的新一波投資周期中，儘管市場對估值偏高有所疑慮，但目前大型AI巨頭普遍擁有充沛資本、穩健現金流，且營運模式已獲市場驗證，基本面支撐力道強勁。儘管整體評價偏高，但仍遠低於網路泡沫時期的極端水準。

美國多家大型銀行公布最新的財報結果優於市場預期，貸款成長與交易活動仍然強勁，而且客戶大多能夠履行債務。

近期雖有一些債務違約或投資失利的信貸公司，但這些都屬於個別案例，並非出現警訊，亦不足以顯示信貸市場承壓或存在系統性風險。美國主要大型銀行資本充足，體質穩健，整體市場並未出現系統性信用收縮的跡象。

此外，目前資產價格接近歷史高點，讓高資產族群有更多資本可運用與消費，這種正向的財富效應將持續支撐美國經濟

美國經濟 AI

延伸閱讀

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

川習會恐談台灣 美學者：川普有不確定因素

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

高票勝美國 台灣將主辦2033年世界唇顎裂大會

相關新聞

川普、黃仁勳都來了 關稅戰火下APEC峰會問答一次看

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會月底將在韓國慶州舉行，在美中關稅戰推波助瀾下，這段時間不斷上演大國角力戰，...

交部招商大會金額將創高 預估釋出60案總額3,339億元

交通部年度招商大會將於11月19日舉辦，媒合投資人與相關案源，預計釋出60件招商案件、總金額達3,339億元，再創歷史新...

影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

台灣設計展在彰化，賴清德總統今天上午到展區參觀，強調台灣的設計力在全世界114國家裡排名第6，他要鼓勵年輕人，可以勇敢踏...

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛...

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已...

內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。