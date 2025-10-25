AI 泡沫論過早 景順：但要留意這一點

景順首席全球市場策略師Brian Levitt表示，AI泡沫論過早，基本面仍強勁。儘管如此，風險依然存在；如果公司的資金供應出現中斷，特別是對彼此高度關聯的公司，可能會引發股價的重大重估。

在AI題材主導的新一波投資周期中，儘管市場對估值偏高有所疑慮，但目前大型AI巨頭普遍擁有充沛資本、穩健現金流，且營運模式已獲市場驗證，基本面支撐力道強勁。儘管整體評價偏高，但仍遠低於網路泡沫時期的極端水準。

美國多家大型銀行公布最新的財報結果優於市場預期，貸款成長與交易活動仍然強勁，而且客戶大多能夠履行債務。

近期雖有一些債務違約或投資失利的信貸公司，但這些都屬於個別案例，並非出現警訊，亦不足以顯示信貸市場承壓或存在系統性風險。美國主要大型銀行資本充足，體質穩健，整體市場並未出現系統性信用收縮的跡象。

此外，目前資產價格接近歷史高點，讓高資產族群有更多資本可運用與消費，這種正向的財富效應將持續支撐美國經濟。