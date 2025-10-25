安聯投信：留意缺貨漲價的景氣循環類股及原物料報價

安聯投信台股團隊表示，在指數震盪過程加上先前急漲的獲利了結情緒，雖可能造成部分漲多的標的賣壓，但提供籌碼換手沉澱的中長期買點，短期可關注缺貨漲價的景氣循環類股。

傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，但短期容易受到消息面大幅波動。值得留意的是，後續須關注美國對等關稅引發額外成本是否傳導到終端物價造成通膨居高不下將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會9月正式啟動降息，但從會後公布點陣圖來看，聯準會官員對於未來利率走勢看法分歧，主要爭議點在於關稅對於通膨影響是否已顯現，以及影響程度是否為一次性，不過就過往歷史經驗及目前市場預期10月仍會降息來看，資金面走向有利風險性資產。

安聯投信台股團隊表示，輝達宣布將以1,000億美元規模投資OpenAI，引發市場兩極看法，悲觀者認為AI投資尚未出現獲利，雜音浮現；但對照國際CSP業者近期說法皆認同目前算力處於供不應求，AI投資回報雖未顯現，但卻提高企業內部生產力，變相降低成本。

就需求狀況，安聯投信台股團隊表示，未來企業導入AI應用將有增無減，AI模型業者須掌控算力基礎設施才能支應未來指數性成長需求，故仍看好AI投資的持續性，能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將是最大受惠者，具競爭力的公司基本面需求無虞。

近期關注議題上，安聯投信台股團隊表示，近期即將登場的重要會議包括：輝達GTC大會預期將公布AI與機器人研發進度；市場關注降息時程的聯準會會議，以及APEC峰會，預期都將牽動市場情緒。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，台股迄今已連續五個月上漲，估值過高的居高思危言論日益增多，加上投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪的變數。策略上，此時更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業；波動管理上，仍宜把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。