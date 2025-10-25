快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

永豐投顧：指數高檔 靜待美中協議

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，AI趨勢不變，只是台股一路來到28,000點關前，市場人心浮動，再加上本周末有APEC，美中能否達成協議還未定，故建議先觀察情勢，等待有利進場價位因應。

台股上周憑藉多頭衝力，盤中一度攻上27,900點，AI浪潮繼續推動，但是股價漲多，市場短線客充斥，行情容易因為消息波動，因此操作手法建議謹慎，等待有利價位。

本周幾乎匯集所有美股大科技財報，研究機構都將因此調整預期，行情預期有大波動；，不過，預期是偏正面。另外，美國總統川普聲言美中領導人將有機會在APEC會面，但是從近期訊息來看，美中在貿易上的談判仍在激烈角力，行情變化大。

上周被動元件表現突出，由國巨*（2327）帶動集體上揚，顯示目前市場對於科技股的偏愛，只要能跟AI拉上關係，都能得到本益比的提高，因此可以多方面尋找落後股。

AI 台股 APEC

延伸閱讀

MLB／川普喊停貿易談判 加拿大人寄望藍鳥贏世界大賽

貿易戰或休戰？川普孤注一擲展開亞洲行 「川習會」成果難料

誰是接班人？副總統范斯民調獨走高 川普次子艾瑞克不容小覷

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

相關新聞

川普、黃仁勳都來了 關稅戰火下APEC峰會問答一次看

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會月底將在韓國慶州舉行，在美中關稅戰推波助瀾下，這段時間不斷上演大國角力戰，...

交部招商大會金額將創高 預估釋出60案總額3,339億元

交通部年度招商大會將於11月19日舉辦，媒合投資人與相關案源，預計釋出60件招商案件、總金額達3,339億元，再創歷史新...

影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

台灣設計展在彰化，賴清德總統今天上午到展區參觀，強調台灣的設計力在全世界114國家裡排名第6，他要鼓勵年輕人，可以勇敢踏...

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛...

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已...

內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。