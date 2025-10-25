永豐投顧：指數高檔 靜待美中協議
永豐投顧表示，AI趨勢不變，只是台股一路來到28,000點關前，市場人心浮動，再加上本周末有APEC，美中能否達成協議還未定，故建議先觀察情勢，等待有利進場價位因應。
台股上周憑藉多頭衝力，盤中一度攻上27,900點，AI浪潮繼續推動，但是股價漲多，市場短線客充斥，行情容易因為消息波動，因此操作手法建議謹慎，等待有利價位。
本周幾乎匯集所有美股大科技財報，研究機構都將因此調整預期，行情預期有大波動；，不過，預期是偏正面。另外，美國總統川普聲言美中領導人將有機會在APEC會面，但是從近期訊息來看，美中在貿易上的談判仍在激烈角力，行情變化大。
上周被動元件表現突出，由國巨*（2327）帶動集體上揚，顯示目前市場對於科技股的偏愛，只要能跟AI拉上關係，都能得到本益比的提高，因此可以多方面尋找落後股。
